首批軍購特別預算三讀 立院決議 要求補足「台灣之盾」缺口

立法院院會昨三讀通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，朝野立委並通過高達卅五項附帶決議。（記者方賓照攝）

立法院院會昨三讀通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，全案以八十八億一〇五七萬一千元順利通關，朝野立委通過高達卅五項附帶決議，在野黨立委關切軍購交貨延宕、美製無人機實戰效能及國軍人力短缺等問題，執政黨立委則聚焦要求政府研擬方案，補齊包括商購、委製等遭刪的四千多億元等攸關「台灣之盾」防空能力建構的預算缺口。

鑑於在野黨聯手通過的特別條例將預算限縮於對美軍購，預算上限也由原規劃的一．二五兆元大幅刪減至七八〇〇億元，全數排除委製、商購案項，包括AI輔助C5ISR系統、無人機等關鍵項目，民進黨立委林楚茵等人提出主決議指出，現行條例將人工智慧輔助情報決策模組、台灣戰術網路及多型監偵無人機等建構「台灣之盾」所需關鍵項目排除在外，恐嚴重影響整體防衛系統整合，院會同意要求國防部須在一個月內會同主計總處及財政部盤點缺口，並研議以年度公務預算、追加預算或另提特別條例等方式補足建置。

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針對反甲型無人機飛彈系統，國民黨立委馬文君等人質疑，ALTIUS系列無人機於烏俄戰場傳出易受電子干擾、失去通信等負面消息，且實測亦曾傳出墜毀等反應不良紀錄。立法院為此通過決議，要求國防部不可僅聽信美軍或原廠數據，必須由我國軍方完成實彈測試，驗證其實彈攻擊能力與高強度電子戰環境下之存活率，並於完成實彈測試後提出專案報告。

民眾黨立委王安祥則針對海馬士多管火箭系統的數據變更提出質疑。王安祥指出，國防部先前公開資料顯示海馬士精準火箭數量為一二〇三箱，但本次特別預算案卻變更為四三二〇枚，總金額卻依然相近，要求國防部須於二個月內說明採購項量變更的差異原因。

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