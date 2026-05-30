國防特別預算遭大刪四千七百億元 影響建軍期程 賴：會亡羊補牢 讓國防自主達標

賴清德總統昨赴高雄軍備局生產製造中心第二〇五廠，視導彈藥生產線、新式輕兵器等。（總統府提供）

賴清德總統昨前往高雄後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠」。針對立法院日前通過國防特別條例，大幅刪除行政院版四千七百億元有關國防自主的重要規劃，總統強調，政府將另提特別條例，或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，以促進國防自主並確保台海和平穩定。

視導南作中心及二〇五廠

總統抵達「空軍南部區域作戰管制中心」，並至訓練教室及空管中心瞭解相關任務介紹。隨後於「國防 部軍備局生產製造中心第二〇五廠」，視導彈藥生產線、火炸藥及發射藥原料與成品，及新式輕兵器介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

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賴清德說，實地了解南部空域指管的樣態，無論是生產製造或是指揮管制，都是國防重要的一環；建立更有韌性、打造更完備的國防體系，是作為三軍統帥的責任。所以他再次強調，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，已經影響到建軍期程，政府一定會有所因應。

他並舉例，二〇五廠原定在特別預算內，規劃新增六條產線，可以讓彈藥及炸藥等軍品生產的量能增加一倍以上，不僅可以打造國防自主、強化儲備韌性，也可以增加更多的工作機會。但立法院通過刪減版的國防特別預算，讓這些產線無法獲得資源挹注，大大影響了我們的國防自主目標。

賴清德說，而南作中心，是我國整體防空的重要一環，在相關目標獲得、指揮管制、重層攔截等階段中，有許多關鍵性的重要軍購預算卻遭到立院無理由的刪除，這讓本來可以保障國人生命財產安全、強調多重防禦，高度整合的整體防空，產生破洞。因此，政府的態度就是「亡羊補牢」，一定要完善達到目標。

將另提特別條例或追加預算

總統強調，我們一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例，或透過追加預算及提高年度公務預算等方式，來進行更多商購、委製、國際合作，同時推動國防產業自主，建立智慧化的永續國防戰力，確保台海和平穩定現狀以兩千三百萬人民的生命財產安全。

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