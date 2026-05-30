強硬措辭籲國會通過1.5兆美元預算 部署反艦炸彈、水雷 美印太司令：強化台海防禦

美國印太司令帕帕羅（右）向國會提交報告，美軍正低調尋求強化在台海局勢中，嚇阻或對抗中國能力，包括部署新型反艦炸彈和先進水雷。（路透檔案照）

彭博廿九日報導，根據美國印太司令帕帕羅（見圖右，路透檔案照）就川普政府破紀錄的一．五兆美元預算請求，向國會提交的報告，美軍正低調尋求強化在台海局勢中，嚇阻或對抗中國能力，包括部署新型反艦炸彈和先進水雷。

因應共軍歷史性擴張

根據彭博取得的這份一二一頁報告，以比川普政府整體立場更為強硬的措辭，描述北京的軍事企圖。報告指出，中國軍隊「正在所有領域進行歷史性的擴張，以二〇二七年前做好軍事準備為目標，為兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一，以及反制美國及其盟邦的防禦能力」。

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報告詳細列出這份較前一年大增四十四％的國防預算，如何部署於亞洲地區。帕帕羅敦促國會議員批准該預算，「以保衛國土，並且挫敗中國失調的戰略」。

這份預算關鍵為請求五億九二〇〇萬美元，用於開發、原型建構和採購名為「快沉」（Quicksink）的尋標器附加模組，可將波音公司的聯合定向攻擊彈藥（JDAM），轉變為「能夠水線下引爆、摧毀船艦龍骨、擊沉目標的低成本、全天候反艦武器」。

報告說，「快沉」模組有助於「在印太地區反制數量佔優勢的敵方艦隊」。根據國會研究處資料，中國海軍軍艦四三〇艘，居全球海軍之冠，相較之下，美國海軍目前擁有二九一艘作戰艦艇。

報告也為另一項名為「快速打擊」（Quickstrike）武器計畫，請求五億三一〇〇萬美元，用於發展一系列「可從空中投放、用於攻擊水面和水下目標的淺水水雷」。帕帕羅另外提到一項反制中國的「秘密布雷」計畫，利用現有潛艦發射能力部署水雷，使美軍有能力「祕密在關鍵區域布設雷區」，並透過新型「錘頭鯊」（Hammerhead）水雷，補強既有空中布雷能力。

「錘頭鯊」為固定於海床的裝置，利用感測器偵測到威脅後，發射「MK54型」輕型魚雷。報告指其能有助於美國「維持對關鍵水道的戰略控制」。另一個值得注意的新武器是「坎昆」（Cancun）計畫，用於發展對中國超視距雷達系統的關鍵電子反制能力，以及一套軍事加密安全通訊系統。

報告也著重高超音速武器能力，包括為海軍、陸軍編列三十億美元、為空軍編列超過十億美元預算；以及九億五一〇〇萬美元用於新型「黑鬍子」（Blackbeard）低成本高超音速打擊武器，另外編列七億七九〇〇萬美元用於「空射快速反應武器」。

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