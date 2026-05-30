首批軍購特別預算88.1億 三讀通過

首批對美軍購特別預算88.1億，立法院院會昨三讀通過。（記者方賓照攝）

立法院院會昨三讀通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，全案經委員會審查微幅減列二百萬元，最終以八十八億一千餘萬元通過，儘管預算順利過關，朝野立委附帶通過卅五項決議案，包括要求政府研擬補齊包括商購、委製等四千多億元等攸關「台灣之盾」防空能力建構的預算缺口。

首批特別預算涵蓋海馬士多管火箭、M109A7自走砲、標槍和拖式二B反甲飛彈，以及ALTIUS無人機等五案，遭刪減的二百萬元業務費，由國防部自行調整科目因應，最終通過八十八億一〇五七萬一千元預算案。

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綠營籲在野黨 支持無人載具發展條例

本次特別預算上限由政府原規劃的一．二五兆元大幅刪減至七八〇〇億元，且採購範圍被限縮在首批美方軍購項目，引發執政黨立委對於防衛缺口的擔憂。民進黨立委陳冠廷表示，本次預算缺憾是委製、商購項目，特別是無人機、反無人機彈藥的整備與維保等。他呼籲在野黨支持後續行政院可能提出的無人載具發展特別條例，「強化國防是全民保險，也會讓與中國對話更有重量」。

國民黨立委徐巧芯則說，第一波預算通過充分證明國民黨並不反對國防建設，而是負責任的監督納稅人的預算，確保國安建設更有效率、符合實需。外界不斷抹黑聲稱預算審查延宕會影響軍購進度，如今這些指控並非事實，但第二波一四〇億美元的對台軍售案至今仍無消息，政府不能只是消極等待，應積極主動向美方掌握軍售推動情形。

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