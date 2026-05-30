家變延燒逾兩個月 馬英九基金會 告蕭旭岑、王光慈背信侵占

馬英九基金會昨提告前執行長蕭旭岑（右）、王光慈（左）二人涉嫌背信、侵占。（資料照）

前總統馬英九控訴馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，基金會昨委由律師至士林地檢署遞狀對蕭、王二人提出告訴，士檢暫分為「他」字案，由經濟犯罪專組檢察官林弘捷偵辦。

士檢暫分為「他」字案偵辦

馬英九基金會昨聲明，基於維護基金會權益、公益資產以及社會信賴，已委由律師提起刑事告訴，請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

請繼續往下閱讀...

馬辦家變延燒逾兩個月，起於基金會在三月中旬聲明蕭旭岑及王光慈均已於二月底離職，未來兩人不能代表馬英九，引發各界議論。三月廿三日國民黨主席鄭麗文力挺蕭旭岑，稱不會讓「賊人得逞」；蕭旭岑在馬英九公開指他有財政紀律問題後，於三月廿五日首度回應「馬前總統忘記很多事情」。基金會於廿七日召開董事會，就蕭、王違反財政紀律案成立三人調查小組。

五月廿一日馬英九大姊馬以南及太太周美青聲明已向法院提出輔助宣告；隔天馬英九釋出錄影否認失智，並強調馬以南不能代表他發言。廿四日，三人調查小組表示已完成調查，兩人無違反財政紀律之情事。受馬英九委託處理此事的前國安會秘書長金溥聰廿五日召開記者會，拿出蕭旭岑與台商手捧現金合照，指控該筆金額沒入帳，另指王光慈二月發一四六萬元現金年終，還拿一二〇萬元請同事代管，馬英九皆不知情。

據悉，基金會提告涉案罪名為刑法背信罪、侵占罪，兩罪最重皆可判五年；不過，若是侵占具公益性質的基金會公益款，即構成公益侵占罪，法定刑法為一年以上、七年以下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法