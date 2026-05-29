法國會友台小組主席：支持台灣自主選擇未來

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛昨率團會見賴總統。（總統府提供）

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛昨率團會見賴清德總統時表示，面對中國威權擴張日益加劇，台灣展現的韌性堪稱民主社會典範；當威權國家試圖強加其規則時，民主國家的團結尤為重要，台法應持續鞏固堅實夥伴關係，訪團也將持續支持台灣人民自主選擇未來的權利。賴總統也期盼，台法能持續強化雙邊戰略夥伴關係、深化友誼。

總統致詞表示，台灣與法國是共享自由、人權價值的民主夥伴，上個月因中國施壓第三國取消專機飛航許可，他一度暫緩訪問友邦史瓦帝尼，當時帕媞斯黛主席、博多黑前主席第一時間就挺身而出，強烈譴責中國的行徑，法國國民議會友台小組更發聲明力挺台灣，讓正義之聲能被國際社會聽見，為此他要致上敬意與感謝。

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賴總統也感謝法國持續以行動捍衛印太區域和平穩定，二〇二三年法國國會兩院共同通過「七年建軍法案」納入友台文字，讓法國成為全球第一個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家；今年四月法國馬克宏總統與日本高市早苗首相也發布聯合聲明，強調台海區域和平穩定的重要性。未來台灣會和法國攜手合作，促進世界的和平繁榮發展。

帕媞斯黛表示，面對中國日益加劇的威權擴張，台灣展現出令人欽佩的韌性，近兩年國際局勢再次證明，台灣面對外交與經濟脅迫、假訊息、網路攻擊與軍事施壓時，始終能以冷靜與尊嚴沉著應對。今年四月賴總統原訂訪問非洲的行程因中方施壓而延後，法方當時即公開表達譴責。

帕媞斯黛指出，儘管面對緊張局勢，台灣依然維持豐富且自由的公眾思辨、定期舉辦透明選舉，並擁有蓬勃發展的公民社會及創新經濟，成為民主社會的重要典範。台灣的韌性值得國際社會尊重與讚賞，同時提醒世人，民主從來不是理所當然，而是需要持續被守護與捍衛的重要價值。

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