美日重申 台海和平穩定至關重要

魯比歐與茂木廿六日於印度舉行的「四方安全對話（Quad）」期間進行場邊會晤，茂木敏充會後表示，美日就印太區域情勢與安全環境交換意見，包括關於中國的各項挑戰。（法新社）

美國國務卿魯比歐近期會晤日本外相茂木敏充，針對雙方會後重申台灣海峽和平穩定的重要性，美國國務院昨向媒體表示，華府對台海和平與穩定擁有持久利益，反對任何片面改變現狀的行為，盼兩岸和平解決分歧。

魯比歐與茂木廿六日於印度舉行的「四方安全對話（Quad）」期間進行場邊會晤，茂木敏充會後表示，美日就印太區域情勢與安全環境交換意見，包括關於中國的各項挑戰。在此脈絡下，雙方也重申台灣海峽維持和平與穩定的重要性。

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據中央社報導，對於雙方在會談中是否有討論台灣議題，美國國務院發言人透過電子郵件回應表示，美國持續對台海和平與穩定擁有持久的利益，並反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過武力或脅迫。

中國對台軍事施壓及灰色地帶襲擾加劇，除對台遂行片面宣稱的聯合戰備警巡外，解放軍遼寧號航艦編隊近日到西太平洋進行遠海長航、實彈射擊及艦機起降等訓練，擾動印太區域情勢。在此背景下，國務院表示，美方期望兩岸分歧以和平方式解決，不受脅迫，並以兩岸人民都能接受的方式進行。

Quad由美國、日本、印度及澳洲組成。外媒報導，四國外長今年度會議後發表聯合聲明指出，對東海與南海局勢「嚴重關切」，並反對任何以武力或脅迫方式破壞地區穩定的片面行動。聲明雖未直接點名中國，但明確指出四國對干擾離岸資源開發、阻撓航行與飛越自由等行為，尤其南海衝撞和阻攔行動，以及對爭議島礁的軍事化深感擔憂。

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