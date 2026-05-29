美無人水面載具穿越台海 監控共艦行蹤

美商海洋科技公司Seasats宣布，旗下「光魚」無人水面載具成功完成史上首次自主穿越台灣海峽的任務，並紀錄掌握中國海軍056型護衛艦活動（示意圖）。（圖取自Seasats臉書、日本防衛省統合幕僚監部官網）

「光魚」5天自主航程 創下新里程碑

美國海洋科技公司Seasats廿七日宣布，該公司研發的「光魚」（Lightfish）無人水面載具（USV），已成功完成首次自主穿越台灣海峽的任務。在為期五天的航程中，該無人艇不僅全程監控海面動態，更成功追蹤並拍攝到潛入台灣專屬經濟海域（EEZ）的中國軍艦，創下自主海事系統在敏感水道應用的新里程碑。

Seasats正與台灣合作

強化持續性海域監控力

美通社（PR Newswire）報導，「光魚」無人艇是自數百英里外進行遠端部署；在航行期間，該載具遭遇多艘中國海軍艦艇，包括一艘056型護衛艦。值得注意的是，這些中國軍艦在台灣專屬經濟海域活動時，刻意未透過自動識別系統（AIS）傳送身分資訊，但「光魚」仍成功追蹤這些艦艇，並拍下具備地理定位資訊的影像，藉此確認其艦型與來源。

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Seasats執行長佛拉尼根（Mike Flanigan）指出，儘管其旗下的載具並非首度遭遇中國軍艦，但在該地點與時機點相遇深具意義。他強調，外界普遍知曉中國海軍積極將艦艇部署至較小鄰國的主權水域中，但能實際取得並分享這類帶有地理定位的影像證據，實屬罕見。

近年來，無人系統的快速發展，已徹底改變全球軍事戰略，例如烏克蘭藉由迅速擴大無人機作戰來牽制俄羅斯，伊朗也在荷姆茲海峽有效部署無人系統。台灣目前也正密切研究相關經驗，並日益重視將無人系統列為國防戰略核心。「光魚」之類具備長時間續航能力的無人水面載具，能有效協助台灣監控並防衛周邊海域，阻止中國海軍在未被發現的狀態下自由行動。

為因應區域安全挑戰，總部設於聖地牙哥的Seasats正積極與台灣及印太地區的盟軍展開合作，透過聯網式無人水面載具群消除海上監控盲點，提供長時間的持續監控。該公司已取得逾一億美元的美國政府合約，並與美國海軍、國家海洋暨大氣總署（NOAA）及全球多家頂尖研究機構攜手合作。

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