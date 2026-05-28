統籌款高20倍 盧秀燕滿意度輸陳光復

多名民進黨台中市議員批，台中今年度統籌分配款是澎湖的廿倍，盧滿意度竟遠不如澎湖縣長陳光復。（資料照，記者蘇孟娟攝）

綠營指澎湖辦花火節有成 盧卻只做煙火式活動 垃圾、廚餘處理不力

有媒體公布今年度縣市首長施政滿意度，台中市長盧秀燕以六十六．六％的滿意度排六都第二；但多名民進黨台中市議員狠批，台中今年度的統籌分配稅款是澎湖卅七億的廿倍，盧滿意度竟遠不如澎湖縣長陳光復的七十五．四％，陳光復舉辦花火節有成，盧秀燕七年多任期只做「煙火式活動」，垃圾、廚餘處理不力，是市民不滿意主因。

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盧秀燕︰整體不錯 不夠的要加強

盧秀燕昨在議會被問施政滿意度結果僅說，整體成績不錯，做得還不夠的要加強；她另提最近有一些民調，她最在意的是台中市連續被評選為全國最幸福城市，市民感到幸福、對城市感到光榮產生自信、對城市有認同感，這是給施政團隊最大的榮譽。

盧秀燕最新施政滿意度排六都第二，民進黨市議員陳淑華、王立任及黃守達則另有看法，尤其統籌分配款等資源均不如台中的嘉義縣長翁章，滿意度有八十七．五％，以及陳光復的施政滿意度均遠高於盧秀燕。

陳淑華︰城市治理 盧只做表面功夫

陳淑華指出，台中今年獲配統籌分配款達七四一億，是澎湖的廿倍，盧秀燕七年多城市治理只做表面功夫，每年花大錢辦購物節，行銷「滿城盡是盧秀燕」，拚命大外宣卻刺激經濟有限，廚餘、垃圾等處理不力，反觀澎湖辦花火節有聲有色，帶進花火經濟效益，難怪比不上。

王立任︰市政無能 比不上翁章梁

王立任也說，翁章梁積極幫嘉義縣拚出能見度，陳光復辦花火節帶動澎湖觀光經濟，都讓縣民有感，反觀盧秀燕「中央處理器」的治理風格及廚餘、垃圾處理不力，予人市政無能印象。

黃守達指出，台中統籌分配稅款通知分配額遠高於嘉義及澎湖，施政滿意度卻遠不如兩人，顯示問題不在資源，盧市府長期偏重「煙火式」活動，缺乏對市民日常需求系統性治理。

陳政顯︰盧施政市民有感

國民黨議員陳政顯強調，台中人口全國第二多，市政更龐雜，市政負擔遠比其他縣市繁重，盧秀燕滿意度能在六都排第二，足證治理成果受市民肯定；同黨議員張彥彤也肯定盧秀燕施政讓市民有感。

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