林國漳打造安居宜蘭 呼應總統人口戰略

總統賴清德拍板18項新戰略，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左二）呼應打造安居宜蘭。（記者王峻祺攝）

總統賴清德昨天拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施，讓想婚、想生的人不需要孤軍奮戰，國家會並肩同行。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳呼應「國漳跟國家一起照顧你」，強調會打造更加安居、成家及友善育兒的宜蘭。

林國漳說，十八項政策代表台灣將以國家戰略高度，面對少子化與人口結構改變的重大挑戰，今年初他也針對生育、托育、教育議題，提出提高生育津貼、兒童掛號費補助、擴大〇至二歲托育量能、推動假日臨時托育服務、打造兒童探索教育樂園等願景。

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林國漳表示，宜蘭擁有優質的山海環境與生活品質，需要讓年輕人安心留下來，他要續推青年婚育住宅、TPASS補貼、引進低污染、高科技、高薪資產業，讓青年朋友不需要在工作與家庭間做選擇。

中央提及的財政紀律，林國漳視為重要指引方向，他強調，參選後所提的政見，都有評估宜蘭縣府年度預算，再經完整盤點討論，落實「照顧下一代，也不透支下一代」。

少子化攸關國家未來競爭力，林國漳認為，中央提出政策方向，地方配合推動實踐，他呼籲立法院儘速完成相關法案與預算審議，以利政策推動，幫助更多人減輕家庭重擔，也讓年輕人看見希望。

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