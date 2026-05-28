涉洩個資、行蹤… 高德地圖埋11項高風險行為

數發部昨公布中國APP高德地圖檢測結果，在Android系統的十五項風險檢測項目中，高達十一項被列為高風險；iOS版本也有八項高風險項目。（資料照）

中國導航App「高德地圖」引發嚴重資安爭議，數發部除正式列為危害國家資通安全產品，且全面禁止政府機關使用外，昨公布最新檢測結果指出，高德地圖在Android系統的十五項風險檢測項目中，高達十一項被列為高風險；iOS版本也有八項高風險項目，顯示存在嚴重過度蒐集權限情況。

數發部：恐被詐騙集團利用

數發部表示，此次檢測主要針對「讀取使用者操作行為」、「讀取其他App中的資料」、「讀取使用者裝置資訊」及「蒐集並分享使用者資料」等四大核心風險進行分析，總計十五項檢測項目。檢測發現，高德地圖涉及的風險行為，包括持續讀取使用者地理位置、剪貼簿、行事曆、通訊錄、健康紀錄與裝置識別碼等，甚至在App關閉狀態下，仍持續對外傳輸資料，以及將資訊傳送至中國境內伺服器等。

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此外，高德地圖可能持續在背景讀取影音、即時影像與麥克風等權限，若是在重要商業會議中使用手機，相關商業機密可能因此外洩，即使只是與家人日常聊天，個人隱私也可能遭到錄製。

數發部警告，若長期蒐集這些敏感個資，可進一步分析掌握個人活動軌跡、居住地、工作地點與日常行蹤，增加個人隱私遭侵害與資料被不當利用的風險，甚至可能遭犯罪集團用於詐騙。

另高德地圖提供的三D街景圖等功能，也可能遭交叉比對利用，推測特定人士行程與活動規律，增加政府機關首長等人身安全風險，甚至可能衍生情報蒐集、敏感設施監控及資安滲透等國安風險。

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