美國會擬撥10億美元援台 顧立雄：會善用

美國聯邦眾議院軍事委員會於美東時間廿六日公布二〇二七財年國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高十億美元資金，協助台灣自我防衛。圖為美國國會大廈。（中央社資料照）

美國聯邦眾議院軍事委員會於美東時間廿六日公布二〇二七財年國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高十億美元資金，協助台灣自我防衛。國防部長顧立雄昨對此表示，美方並非首次援台，過去兩年都有，非常感謝美國兩黨一致性支持，台美雙方都會共同討論善用此款項提升台灣防衛能量。

化解疑美論 立委也表達感謝

美眾議院軍委會公布「二〇二七國防授權法案」，其中包括「台灣安全合作倡議」提供最高十億美元（合約台幣三一〇億元）資金，協助台灣自我防衛，並將於六月四日審議這項法案詳細內容。顧立雄昨出席立法院財政、外交及國防委員會聯席會議前受訪說，美方根據國防授權法案下的「台灣安全合作倡議」以提供台灣安全援助並非首見，在二〇二五、二〇二六年都有。

請繼續往下閱讀...

顧立雄說，非常感謝美國兩黨都是一致性的支持，願意提供安全援助強化台灣自我防衛能力，台美雙方都會共同討論善用這筆錢來提升台灣的防衛能量。

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷也對美國參、眾院一致支持表達歡迎感謝。他指出，最近川習會後出現如疑美論等不同說法，但美方至少表達國會上支持，川普跟拜登政府援助台灣皆每年攀升。

不過，陳冠廷也強調，國防不能只有軍購，委製、商購亦是重要途徑，立委已提出無人載具條例，在野黨若對國防部發展產業的能力有疑慮，可交予經濟部主導，如果他們擔心軍購，就應該支持商購。陳強調，他已向國防部建議，應該學習烏克蘭以任務導向多樣化採購，在採購、財政方式上，台灣都有很多可以進步空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法