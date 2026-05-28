首批軍購特別預算88.1億 初審過關

立法院外交、財政聯席會昨初審通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，業務費遭刪減二百萬元，國防部長顧立雄表示，將透過科目調整因應，「還可以處理」。（記者王藝菘攝）

刪減業務費200萬元 最快明天院會三讀通過

立法院外交、財政聯席會昨初審通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，除國民黨立委賴士葆提案減列整備業務費二百萬元，由國防部自行調整，其餘預算均通過，合計通過八十八億一〇五七萬一千元。對此，國防部長顧立雄受訪表示，被刪除的預算將透過科目調整因應，「還可以處理」。

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海馬士首期款 動支預備金墊付

外委會民進黨召委陳冠廷表示，財委會召委吳秉叡在會議中確認，全案提報院會討論前不須再交由黨團協商。陳指出，若朝野有共識，這項特別預算案最快廿九日院會三讀通過。

中央政府一一五年度「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，歲出編列八十八億一二五七萬一千元。首批預算包含目前對美軍購海馬士多管火箭、M109A7自走砲、ALTIUS無人機、標槍及拖式飛彈等五案。賴士葆等人原針對「作戰持續量能不對稱戰力採購整備業務費」提出多筆刪減案，包含M109A7自走砲與海馬士多管火箭系統之車庫、教學及維修廠房等工程設施與作業費，提案刪減逾二千萬元。

陸軍參謀長陳建義中將說明，相關預算工程款涉及六個單位、九個營區的先期規劃作業。軍方強調，這些編列都是依照行政院核定基準及近三年物價，若先期規劃預算遭刪減，在人力與物價雙漲的情況下恐導致流標，進而影響後續專案管理、統包工程及裝備交運期程。經朝野立委與國防部協商後，賴士葆同意讓步，與其他凍結案併案改為減列二百萬元，科目可自行調整。

聯席會議歷時約四十分鐘即完成協商與審查，面對國防特別條例及首批預算案歷時六個月終於完成初審，顧立雄會後受訪表示，國防部會持續與朝野立委協商，盡量凝聚共識，共同支持國防施政。至於業務費遭刪減二百萬是否造成後續影響？顧立雄回應，可以透過科目進行調整，「應該還可以處理」。

此外，針對外界關注海馬士多管火箭系統首期款項須於五月卅一日前支付一事，國防部證實，行政院已於廿五日核定動支預備金合計十五億元墊付，確認不會出現違約或案子遭取消的情況。

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