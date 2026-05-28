為郭董買連署書 周典論更審判3年4月

屏東縣議長周典論（右）在2023年時為鴻海創辦人郭台銘（左）站台。（資料照）

國民黨籍屏東縣議長周典論涉嫌賄賂收購鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的連署書，二審判三年二月，最高法院撤銷發回。高等法院高雄分院更審昨天宣判，周典論被依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪判處三年四月，併科罰金一百五十萬元，褫奪公權五年，可上訴。周典論對判決結果感到遺憾及不服，強調會和律師研議後提出上訴。

併科罰金150萬、褫奪公權5年 周要上訴

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周被控於二〇二三年時花五百萬元為郭台銘參選總統時收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，判處四年徒刑、併科罰金五百萬元、褫奪公權六年；周與檢方均上訴。

高雄高分院認定僅成功連署四份，去年四月改判三年二月徒刑、併科罰金一百五十萬元、褫奪公權五年；最高法院去年十二月認為事實調查未盡、法律適用待釐清，撤銷發回高雄高分院更審。

周典論辯稱，他自掏腰包五百萬元給屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴確定），是為了激勵周努力找人連署。因周反映連署有困難，才會請他參考老鼠會模式，以一傳十、十傳百達到連署，他明確交代不能把錢拿給連署人，否認有犯意與犯行。

高雄高分院審理後認為，連署工作費諸如人事、宣傳、各項庶務雜支等，均由郭台銘辦公室負擔，實無由周典論個人交付大筆金錢由周品全處理之理，參酌周品全等人之證詞、款項之流向，認定周典論確有共同對連署人交付賄賂之犯行。

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