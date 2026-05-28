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    首頁 > 政治

    年底選舉抗中介選 中選會︰已做好準備

    2026/05/28 05:30 記者林哲遠、羅國嘉／台北報導
    立法院內政委員會邀請中選會主委游盈隆列席報告並備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院內政委員會邀請中選會主委游盈隆列席報告並備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院內政委員會昨邀中選會主委游盈隆列席報告業務概況，並審查中選會今年度預算。面對年底九合一大選中共介選問題，游盈隆受訪時表示，中選會已經做好各項的準備，將與國安系統等各單位共同努力，因應境外勢力對於年底九合一選舉的威脅、破壞。

    游盈隆指出，中選會已經做好各項的準備，但選舉過程中有各種事情都可能發生，在做好準備的情況之下，因應大家所關切的境外勢力，對於年底九合一選舉的威脅、破壞，並與國安系統等各單位共同努力。

    預算審查過程，國民黨立委王鴻薇原提案將中選會「媒體政策及業務宣導費」所列七八〇萬元預算全數減列。她批評，中選會媒宣費過度集中在三立、民視等少數媒體，非常不合理；不過，現在主委新上任，加上今年有九合一選舉，且勢必會有全國性公投，她願意給主委機會改減列七八萬元，已經釋出極大、極大、極大善意；游盈隆也同意此項刪減。

    除王鴻薇所提減列案外，其餘一般行政預算全數照列，選舉業務預算併案凍結五十萬元，地方選舉委員會行政業務凍結十萬元。中選會整體預算合計被減列七八萬元、凍結六十萬，待中選會提出相關書面報告送交內政委員會始得動支。

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