與蕭旭岑合照的捐款人韓螢煥 深具統戰色彩》綠營︰特定政黨有中國代理權 檢調應查

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（記者羅沛德攝）

前國安會秘書長金溥聰近日公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款，且款項沒有入帳。捐款人韓螢煥更遭質疑是深具統戰色彩的「台企聯」下一屆會長人選，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨表示，國人最擔心的是，特定政黨有中國的代理權存在，此案件仍由馬英九辦公室出面清楚說明，也呼籲檢調主動調查。

莊瑞雄說，馬英九基金會在對兩岸關係上有一定話語權，也會進一步對台商產生影響，尤其是對台企聯等組織。馬基金會資金問題，很明顯來自中國地區，難免讓人聯想到紅錢問題，但只要台商對政治人物的支持合法合規、有依法申報，民進黨也不會過度延伸。

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莊直言，這次蕭旭岑大筆現金的照片，看起來不是十萬、二十萬，而是上百萬元規模，加上若未依法入帳，讓人有很多想像空間，國人最擔心的是，特定政黨有中國的代理權存在，此案仍要由馬英九辦公室出面清楚說明，避免讓事件持續陷入刀光劍影。

針對金溥聰、蕭旭岑互相指控，莊呼籲，相關爭議涉及公益侵占屬非告訴乃論，司法機關若認為社會高度關注，可主動調查，讓社會大眾了解真相，相信國民黨與馬辦也希望案件能盡速釐清，若涉及犯罪，勿枉勿縱。

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