指鄭麗文接收在中國募款的管道 王定宇：黑箱金流 國安大漏洞

前國安會秘書長金溥聰前天公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款，且款項沒有入帳。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰前天公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款，且款項沒有入帳，引爆金流醜聞。民進黨立委王定宇昨直言，國民黨主席鄭麗文任用蕭擔任副主席，也接收了在中國募款的管道，而台灣政治人物、組織在中、港、澳募款的「黑箱金流」更是國安的大漏洞，有必要進一步釐清、補強。

鄭麗文：只會扣紅帽

國民黨主席鄭麗文昨回應，只能說民進黨又開始了，沒有任何事實基礎，就只會捕風捉影、擴大連結，所有事情通通都要扣紅帽子、潑髒水，這是今天台灣政壇的墮落，「所以我並不理會王定宇，因為他長久以來都是慣犯」，永遠都是無中生有。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，該事件並非政治獻金，基金會收錢不申報當然會有罰則；製作文書申報，可能涉及登載不實；錢有沒有被A走則涉及到公益侵占；「收紅錢」更是一條紅線。檢察官必須調查，真相才會水落石出。

莊瑞雄：檢須查明真相

王定宇質疑，金溥聰所揭露的證據顯示，蕭旭岑等人確實有到中國募款，到底錢去了哪裡？收了多少錢？跟誰拿的錢？有無跟中國黨政軍相關的金流？完全沒有人知道。

他續指，國民黨的基金會、政治人物、組織，原來長期在中國有募款的行為，且金流是不透明的，有無涉及到法律，要查清楚；政治層面上，鄭麗文任用蕭旭岑擔任副主席，鄭接收的可能不僅是馬英九的政治象徵、影響力，連「鈔能力」也就是在中國募款的管道、線頭，都可能一併接受。

王強調，中國的金流既不遵守國際法規，也不透明，且中共對台灣又有政治併吞的圖謀，我國的國安法規碰到中國、港澳就呈現一片黑暗的「黑箱金流」，是一個國安的大漏洞，台灣應透過國際合作、立法強化進行補強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法