王光慈對馬下跪磕頭 還休克送醫？》李德維：看到就醫紀錄很震驚 馬辦：馬絕無暴力傾向

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維接受訪問。（取自千秋萬事節目畫面）

前國安會秘書長金溥聰週一召開記者會，質疑馬英九基金會前執行長王光慈架空前總統馬英九，但也傳出王對馬下跪磕頭甚至被打、休克還送醫。對此，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維昨受訪表示「非常震驚」，約談時王光慈的狀況並不好，他們有看到就醫紀錄。馬英九基金會則反駁，指馬沒絲毫暴力傾向，這些報導只是要讓王光慈躲避見馬英九變成有正當性。

馬辦：這些報導想讓王躲馬有正當性

馬英九基金會表示，基金會日前已發表聲明馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為，隨扈人員也可以證明馬在日常生活中沒有顯現過絲毫暴力傾向。至於王光慈曾在飛機上休克，基金會表示，經內部員工調查，王早巳有數次在台灣或大陸宴會中因飲烈酒過量緊急送醫的病史，醫生診斷是過度換氣症狀，這些事情都可查證。

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關於下跪事件，王光慈的說法是北京之行她有向馬英九報告，馬「又忘記了」；但馬表示，王是辦公室主任，不應未經他同意帶隊去北京，他才會打電話給王，請她立刻返台說明，但王拒絕。後來王光慈和馬英九二人在辦公室單獨見面時，馬斥責王為何瞞著他私自帶隊學生去北京？王光慈就突然下跪磕頭道歉，讓他錯愕萬分，就讓她離去。

李德維昨接受節目專訪表示，也許從基金會看的是「惡奴欺主」，但從另一面看可能是「職場霸凌」、「長官對下屬的欺壓」。媒體報導王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，還有重度憂鬱症。李坦言，「的確是」，他們在約詢時看到相關就醫紀錄，也有所了解，包括下飛機時的就醫，還有牽扯到上海晚宴、車上問題（被勒脖）和上、下飛機及進醫院的狀況，當事人都有陳述，他們也有去跟旁邊的人查證，不做主觀判斷。

對於馬英九基金會否認馬英九有掐王光慈脖子等動手情況，李德維表示，他是比較了解狀況的人，但他選擇保留不說。假如馬辦是這樣講，「希望馬辦可以提出更多的人證，可能比較好」。

蕭旭岑赴杭州出席活動：

國民黨目標就是「和平興台」

此外，也被指控破壞財政紀律的蕭旭岑，昨出席在中國杭州「二〇二六浙江、台灣合作週」開幕式。蕭說，兩岸人民都是中國人，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係。國民黨兩岸路線的目標，就是促進「和平興台」。

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