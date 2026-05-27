蕭旭岑收受台商百萬現金 基金會未入帳》法界：恐踩財團法人法、反滲透法紅線

前國安會秘書長金溥聰（左）前天公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款，且款項沒有入帳。（資料照）

「馬辦家變」愈演愈烈，前天更爆出前執行長蕭旭岑曾收受台商百萬現金未入帳。法界昨指出，此情形已明顯踩到「財團法人法」紅線，呼籲檢調應速介入調查。學者王智盛也表示，接受現金捐款會有稅責與金流問題，並有收受中國紅錢的風險。

學者：收現金有中國紅錢風險

經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強指出，就目前公開資訊，韓螢煥等台商表達「不希望留下紀錄」，親交百萬現金給蕭，無論這筆錢最終用途為何，它除已用於基金會公務；另據「財團法人法」第十九條，財團法人所有收支都須正式入帳，也就證實這筆錢游離於公帳外，「明顯是違法行為」。

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昨有立委促請檢調應主動偵辦馬英九基金會、馬辦捐款疑雲。基金會所在轄區士林地檢署表示，目前沒有相關案件。

外界質疑，捐款人韓螢煥不僅是廈門台協會長，也是中國大陸台商組織全國台企聯下一屆會長候選人，該組織深具對岸統戰色彩、其副會長多由國台辦背景之人出任。

賴中強表示，韓要求捐款不留紀錄，「這難道是政治獻金嗎？」若背後動機不單純，則恐再踩「反滲透法」紅線，呼籲檢調機關應速介入調查。

蕭說詞形同把刑責推給馬

律師黃帝穎也認為，蕭旭岑先前原本稱不碰錢，但在金溥聰揭露蕭旭岑拿台商百萬元的合照後，改口說是代馬英九拿錢，蕭的說詞形同將刑法公益侵占罪、政治獻金法等刑責推給馬英九，馬若成為共犯，可處一年至七年刑。

學者籲設立「代理人法」

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛昨受訪表示，現金接受捐款，會有第一層的稅責問題，與第二層的金流問題。稅責問題相對簡單，但現金捐款究竟是個人的金流，還是特定委託的贊助資金，不得而知，有存在收受中國紅錢的風險，盼能比照美國、澳洲等國設立「代理人法」，把金流來源講清楚。

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