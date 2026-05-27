駁收過馬以南簡訊 金溥聰嗆告李德維

李德維昨公佈馬以南傳給金溥聰的簡訊，指若金不停止傷害馬英九，他們就要公開金對馬挾持，但金溥聰澄清，從未收到馬以南任何訊息，將對傳播不實消息的李德維採取法律行動。（資料照）

李公布馬大姊給金簡訊內容 要求停止傷害馬英九

馬辦家變越演越烈，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維昨公布前總統馬英九大姊馬以南傳給前國安會祕書長金溥聰的簡訊，指若金不停止傷害馬英九，他們就要公開金對馬挾持，因為「比起讓司法審訊馬英九，不如宣告馬有病」；但金溥聰澄清，從未收到馬以南任何訊息，將對傳播不實消息的李德維採取法律行動。

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李德維指馬大姊稱

「比起司法審訊 不如宣告馬有病」

李德維表示，當初三人小組只公佈調查結論，因牽扯到馬總統所以非常小心，但由於金溥聰已召開記者會，因此他也公佈馬以南傳給金的訊息：「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用，比起司法、檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以真正退休、正常生活。這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況」。

李德維感嘆，馬英九對台灣、對國民黨，都是藍營指標性的人物，如何好好來處理這件事，才是三人調查小組的目標，他們無意袒護任何一方，只是把相關資料來做比對，把他們認為的事實讓董事會知道。若不是實在沒有辦法，沒有一個妻子或姐姐，會想要走上法院去聲請輔助宣告。

不過，金溥聰昨天透過基金會發表聲明表示，經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南任何訊息，他與馬以南除了早年通過電話外，並無其它通訊方式。李德維未經查證就在媒體上傳播不實消息，傷害他的名譽，他將採取法律行動，捍衛清白。

王金平：祝馬身體健康 爭議早日平息

政壇在二〇一三年爆發「馬王政爭」，兩位政爭當事人的境遇，如今也是大不同。對於這起馬英九基金會風波，前立法院長王金平昨表示，祝福馬英九身體更健康，一切更正常，爭議早日平息，恢復正常的生活，也希望馬英九能夠有非常好的退休生活。

是否認為基金會風波會上升為國民黨的內鬥？王金平說：「不會啦，應該很快會過去，會平息的。」是否提供建言？王金平表示，他不曉得是非曲直，沒辦法建議什麼，盼大家相忍不只是為黨，是為社會；相忍也是為馬總統，大家能早日用智慧來處理，早日平息。

國民黨團書記長林沛祥表示，希望看到這件事早點落幕，大家都很希望曾經為國家做出諸多貢獻的馬前總統，能在餘生好好休息。

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