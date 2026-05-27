利誘昔日同袍拍攝軍機交付中國 男淪共諜更一審 無罪改判7年刑

男子黃政欽涉利誘昔日軍中同袍收集機敏文件交付給中國，台南高分院更一審改重判黃男七年徒刑。（資料照）

黃男收受5千報酬 吸收我國現役軍人

男子黃政欽被控收受孫姓男子五千元，吸收昔日同袍、時任陸軍旗山彈藥分庫詹姓上兵，拍攝軍方機敏文件照片交付給中國。高等法院台南分院原判黃男無罪，檢方不服、上訴最高法院發回更審；台南高分院更一審認為黃男共同犯為中國地區派遣之人發展組織罪，昨逆轉判黃男七年徒刑，還可上訴。

更一審判決書指出，台灣許姓兄弟多次前往中國澳門賭博，且在中國廣東省任職保全。二〇二一年九月，中國方面以「廣東某科技公司、北京某法律事務所」等公司作為掩護，派遣綽號「龍哥」等人利誘許姓兄弟，協助中方在台灣蒐集、交付有關中華民國國防軍事、政府等應秘密的文書，並吸收我國現役軍人在台發展組織，同時答應給付高額工作費。

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犯共同為中國發展組織罪 逆轉判有罪

許姓兄弟覺得有利可圖，答應配合「龍哥」等人掛名廣東科技公司銷售主管，在台灣地區分工合作，前期由「龍哥」等人資助許姓兄弟，在高雄市設立一家公司作為聯繫地點，許姓兄弟再利誘孫姓男子與其他人；孫男則利誘黃男與其他共犯（除黃男外，許姓兄弟等人均經南高院判刑確定）共同為中國發展組織與蒐集我國軍事情報。

二〇二二年七、八月間，黃男聯絡昔日軍中同袍、時任陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫旗山彈藥分庫詹姓上兵（經南高院判刑確定），承諾每月給予詹等同軍餉的報酬，利誘詹男成為許姓兄弟組織的成員，詹男同意後，即持工作用手機拍攝部隊內機敏文件資料（未扣案，無法證明屬國防應秘密之文書）交付給中方並收取賄賂，後由孫男給付報酬。

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