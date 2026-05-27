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    首頁 > 政治

    歷年最多 花蓮綠營年底選舉提名21人

    2026/05/27 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    民進黨花蓮縣黨部昨舉行議員、代表及村里長提名記者會，各項選舉提名人數合計廿一人，創下花蓮綠營街歷年最多。主委嚴献宗說，民進黨要在花蓮厚植基層及扎穩根基，希望有更多監督的聲音，花蓮才會更好、更進步。

    花蓮縣議會目前民進黨籍議員僅有三席，包括張美慧、胡仁順及林則葹，未尋求連任的張美慧這次擔任「Team Hualien」團隊的榮譽主任委員，期盼有市長、議員及立委選舉經驗的張美慧，帶領廿一名參選人全壘打。

    縣議員第一選區通過黨內初選的提名人有胡仁順、莊依婕及田珍綺，第三選區提名現任議員林則葹，六屆吉安鄉民代表蘇文轉換跑道參選議員，還有時任立委蕭美琴辦公室的助理陳思伃。

    鄉鎮市民代表部分，花蓮市提名現任第三選區代表歐彥志、第一選區范姜凱鉞、第二選區（北濱）賴子羚，第四選區湯茹蘭、彭鈺茹及黃首崴；吉安鄉第一選區提名羅勤翔；瑞穗鄉第一選區提名邱治翔；富里鄉第三選區提名現任代表潘務本。

    村里長方面，花蓮市民生里已連任七屆的吳明崇，繼續挑戰連任，民享里提名廿八歲的張翊菲，還有民勤里郭映彤、主農里賴宗韋、國風里潘美雲；玉里鎮啟模里提名現任里長陳文祥。

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