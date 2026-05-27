美國民主基金會創會主席格什曼讚台灣：非常成功民主國家

美國民主基金會（NED）創會主席卡爾．格什曼（Carl Gershman）昨出席「公元兩千論壇」會前記者會，高度肯定台灣民主成就。（圖由主辦單位提供）

前捷克總統哈維爾創辦的「公元兩千論壇」首度移師亞洲，今天在台北登場，將匯集印太與歐洲重量級講者，探討中小型民主國家如何在強化韌性、推動跨國合作。講者之一的美國民主基金會（NED）創會主席格什曼昨出席會前記者會時盛讚，台灣即使緊鄰龐大專制政權，仍成為非常成功的民主國家，證明民主理念的普世價值。

公元兩千論壇 今台北登場

本屆「公元兩千論壇」以「民主力量的未來：信任、韌性與合作」為主題，聚焦民主國家如何贏得公民信任，以及在大國博弈之下，中小型民主國家如何形塑更具合作性的國際新秩序，由外交部長林佳龍發表開幕引言，並匯聚國際組織「民主共同體」秘書長Dr. Mantas Adomėnas、捷克前外交部長Tomáš Petříček、菲律賓前外交部長Delia Domingo Albert、吐瓦魯外長Hon. Paulson Panapa，以及國防部副部長徐斯儉、國安會副秘書長林飛帆等人與談。

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公元兩千論壇基金會執行長克萊帕爾昨受訪表示，在地緣政治劇烈變動下，全球經濟正經歷重大結構重組，台灣在人工智慧（AI）、經濟等領域的表現極為亮眼，此時選在台北舉辦論壇恰逢其時。這雖是首次在台北舉辦實體活動，但雙方合作已久，其中一項重要里程碑即是前總統蔡英文兩年前曾在布拉格的年會上發表開幕致詞。

格什曼預告，今天在論壇的演說將觸及「台灣」，因為NED的發展歷程，有一部分就是與台灣建立夥伴關係。他回憶，一九九四年首度來台，時任行政院新聞局長胡志強期盼台灣成為被世界認可的「第三波民主化國家」，因此隔年雙方在台灣舉辦「國際民主會議」，時任總統李登輝、台北市長陳水扁、台灣省長宋楚瑜皆與會發表演講，凸顯「民主已經降臨台灣」的重大意義。

格什曼強調，台灣的民主對全世界有重要象徵意義，台灣面積雖小，且緊鄰一個龐大的專制政權，卻證明了在儒家文化認同的華語社會，完全具備實現民主的可能性。台灣是非常成功的民主國家，歷經數十年的奮鬥，不僅成功轉型，在經濟、科技、政治也取得卓越成就，凸顯民主不是西方的專利，而是傳遞到全世界的普世價值。

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