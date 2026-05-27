綠委推5年5500億無人載具專法

為強化台灣國防自主韌性並帶動傳統產業轉型，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜昨召開記者會，宣布已提出「無人載具產業創建條例草案」 。（記者羅沛德攝）

國防部：有助國防自主 將配合政院指導辦理

為彌補藍白大砍國防特別預算所釀無人產業缺口，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜昨宣布提出「無人載具產業創建條例草案」，呼籲台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI優勢，比照「國家隊」規格，在最短時間內打造台灣下一座「護國新神山」。國防部對此表示，提升無人機產業有益於提升國防、增進國防自主及打造非紅供應鏈，將配合行政院指導辦理。

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草案界定 中央主管機關為經濟部

軍方提醒 產品恐不符合作戰需求

鍾佳濱、陳培瑜表示，為強化國防自主韌性並帶動傳統產業轉型，呼籲台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI優勢，比照過去「國家隊」與IBM相容規格引領PC產業的成功模式，透過排除既有法規限制並匡列特別預算，目標五年五五〇〇億元打造台灣下一座護國新神山。

鍾佳濱說，現行無人機產業多頭馬車，產業發展由經濟部主導、農用歸農業部、資安看數發部，法規與資源極度分散，嚴重阻礙產業速度；現行無人載具則被迫適用舊有作用法，形成諸多窒礙難行之處。

鍾佳濱說明，該草案明確界定中央主管機關為經濟部，國防部則定位為採購端；條例是一次性的、具備落日條款的特殊法律。其核心功能是於限定期間內，比照莫拉克重建特別條例，排除民航法、船舶法、道交條例等既有法令限制，提供專屬測試場域，透過政策優惠土地、水電、貸款補貼與政府預算匡列，催生產業誕生，待產業茁壯後專法即退場，回歸各部會修正後的既有法規管理。

針對立委所提草案，國防部戰略規劃司建軍規劃處處長翁予恒少將昨在國防部例行記者會上回應，提升無人機產業確實對提升國防、增進國防自主，以及打造非紅供應鏈非常有幫助。至於後續政策推動，國防部將依循行政院的指導來配合辦理。

惟軍方人士提醒，國防部將是近幾年內使用無人機（載具）數量最多的部會，希望盡速籌獲、快速形成不對稱戰力，若此特別條例以「產業發展」為主，就會由經濟部主導，可能與原本國防部的作戰需求方向不盡相同，各型監偵等作戰用途的軍用無人載具，可能未符軍方所需。軍方人士建議，相關發展特別條例的方向，除立委們所提供的正面建議，也待行政院召集相關部會進一步研議。

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