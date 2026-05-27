嘉縣長選舉 國民黨禮讓吳品叡 對戰蔡易餘

國民黨嘉縣黨部昨天召開委員會議確定，將以「在野大聯盟」方式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡（右圖）參選嘉義縣長，對戰民進黨提名的立委蔡易餘（左圖）。（記者林宜樟、蔡宗勳攝）

年底嘉義縣長選舉，民進黨早已提名立委蔡易餘延續綠色執政，藍白人選卻一直難產，昨天國民黨嘉縣黨部召開委員會議確定，將以「在野大聯盟」方式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選嘉義縣長，並呈報黨中央核定。

吳：家族意見待整合

蔡：把自己做到更好

吳品叡昨回應，還在整合家族長輩意見，這段時間持續在地方傾聽，也看見很多鄉親對嘉義未來的期待與焦慮，感謝國民黨的器重及肯定，未來的規劃會在適當時間正式向大家報告。

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蔡易餘表示，會按部就班把自己做到更好，未來目標讓嘉義縣發展的速度再加快，創造屬於縣民的實質紅利，提升地方建設、產業升級、青年機會與生活品質。

現年四十歲的吳品叡出身地方政治家族，父親吳博文曾任國民黨朴子市黨部主委，她兩度當選朴子市長皆以「在野聯盟」整合模式，在綠營優勢區勝出。

國民黨嘉縣黨部表示，吳品叡形象清新，隨和親民，長期推動藝文活動及在地觀光，在海線地區擁有高人氣，近期也已跨鄉鎮市參與地方活動。

嘉縣由民進黨長期執政至今廿餘年，被藍營視為艱困選區。民進黨縣長翁章梁兩任屆滿，蔡易餘今年元月獲提名參選延續綠色執政。在野大聯盟的縣長人選一直難產，包括無黨籍、曾任中選會代理主委的吳容輝、身兼國民黨嘉縣黨部主委的立委王育敏及吳品叡都曾是潛在人選，在吳容輝、王育敏無意參選下，國民黨最終決定禮讓吳品叡與蔡易餘一搏。

地方人士分析，吳品叡起步雖晚，其朴子本命區加上親藍海區及平原區鄉鎮市相挺，對出身海區蔡易餘具牽制作用；吳在山區知名度不足，須加快「陸空戰齊發」節奏，創造翻轉綠大於藍政治版塊契機。

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