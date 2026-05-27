逾20客家團體 力挺民進黨8縣市長戰將

台灣客社等廿多個客家團體昨召開縣市長參選人聯合推薦記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排左起）、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人温世政、桃園市長參選人黃世杰等人出席。（記者羅沛德攝）

九合一大選倒數半年，台灣客社等廿多個客家團體昨召開記者會，聯合推薦民進黨籍八位縣市長參選人。中央研究院院士廖運範表示，非民進黨執政的地方縣市出現很多荒腔走板情事，呼籲客家鄉親支持熱愛台灣的參選人治理地方，以協助中央政府繼續前進。

籲鄉親支持愛台參選人

本次獲推薦的人選，包括台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、基隆市長參選人童子瑋、桃園市長參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程、苗栗縣長參選人陳品安、宜蘭縣長參選人林國漳，以及南投縣長參選人温世政。

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蘇巧慧表示，她已向客家委員會爭取客家幣擴大補助至散居地區，未來希望透過跨域創新方式將客家文化融入時尚設計、文化旅遊等產業。

温世政預告，他會從食衣住行育樂著手，吸引更多客家鄉親回到南投落地生根；例如規劃透過開辦客家文化節發揚飲食文化，將客家幣引入當地餐廳，並輔導客庄露營區合法經營。

沈伯洋說，首都應引領國家的語言政策，將戲劇、園區與沉浸式教學等據點串聯，例如將羅斯福路至通化街的客家歷史廊帶，透過特定語言使用形成經濟商圈，結合社區共照中心做為客語傳承據點。

黃世杰評估，他未來將落實資源於在地社團的日常傳承，並改善桃園南區客家庄托育資源區域分布不均等基礎建設。

陳品安表示，苗栗縣政府財政相對匱乏，未來將藉由中央支持的「桃竹苗大矽谷計畫」翻轉地方科技產業，包括興建公立醫院醫療大樓與西濱高架化等大型交通建設。

參選苗栗市長的民進黨立委林月琴則強調，未來希望引進軟體與高科技產業，並透過完善的交通與長照政策支持留鄉青年。

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