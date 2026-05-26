蘇巧慧提北海岸觀光政見 李四川指做事硬頸是本份

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）再提出「新皇冠海岸」觀光政見，盼帶動北海岸觀光發展，讓更多人看見萬里的美。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨到萬里昭靈宮等廟宇祈福並參與遶境，她重申「新皇冠海岸」觀光政見，盼串連沿海、山區、漁港、鐵路資源，帶動北海岸觀光發展。國民黨新北市長參選人李四川在社群平台發布日前參加客家社團活動的影片，客家社團理事長湯富龍肯定李四川不屈不撓的精神，就像客家人的「硬頸」精神。

蘇：讓討海人安心打拚 外地人開心觀光

蘇巧慧說，將針對新北廿八個漁港總體檢，檢視漁港設施和美學營造，讓在地漁會參與觀光經濟，並在漁獲量高或遊客多的地方設置「漁港服務站」，提供漁民或遊客的休憩聯誼空間，讓「討海人安心打拚，外地人開心觀光」。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，她非常重視萬里的發展及交通建設，將全力打通關鍵交通動脈，爭取「台六十二線延伸至萬里、金山」工程，讓居民回家的路更順暢，並在北海岸重要節點設置「複合式公路休息站」；她也建議交通部設置「智慧駐車間」，每五公里設置自行車休憩設施，將活化北海岸現有場館，打造具在地特色的複合式空間。

李：一條路鋪不平 我可以盯到半夜

李四川表示，「一條路鋪不平，我可以盯到半夜」，客家人說他的性格是「硬頸」，但他認為這是本份，雖然說話他不在行，但拿起鐵鎚，他比誰都清楚怎麼把事情敲定，客家鄉親的「硬頸精神」，與工程人腳踏實地、堅持到底的工作態度如出一轍，無論面對多大困難，都會一步一腳印完成使命。

李四川也承諾，針對中和光復線、萬大樹林線二期等捷運建設，未來當選市長將全力接棒市政，盡速推動工程如期如質完成，提升市民通勤環境。

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席客家藝文協會活動，理事長李算妹（右二）特地送上客家麻糬、鳳梨，表達支持。（李四川競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法