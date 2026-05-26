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    首頁 > 政治

    《10連霸傳奇》86歲嘉市副議長張榮藏 宣布不選了

    2026/05/26 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市副議長張榮藏證實不再參選。（資料照）

    嘉市副議長張榮藏證實不再參選。（資料照）

    年底地方選舉，嘉義市議員選戰出現變化，無黨籍八十六歲副議長張榮藏決定不再參選，他所屬的東區議員席次為十席，本屆還有無黨籍議員李奕德病逝及無黨籍議員戴寧因案解職，其餘現任七名議員拚連任，另有八名選將表態參選，新舊勢力交鋒，激化選情。

    張榮藏任十屆議員，為全國最高齡副議長，曾與「嘉義媽祖婆」許世賢競選市長，是台灣地方自治傳奇人物；他說，若再當選就要做到九十歲，希望「留時間給自己」，決定不再參選。

    東區新舊交鋒 15人競爭10席

    嘉市東區議員目前為傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯、黃露慧、黃盈智、張榮藏及顏翎熹，張榮藏不再參選，七人拚連任；國民黨前議員郭文居、民進黨前議員凌子楚再次挑戰，還有律師梁樹綸、民眾黨林昱孜、台聯黨何苡睿、小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、地方聞人洪斐昭及網紅「柯莉絲汀」表態參選，已有十五人競爭十席。地方人士分析，嘉市選民自主性高，將為現任議員帶來競爭壓力。

    西區11人拚連任 17人搶13席

    嘉市西區議員有十三席，民進黨議員蔡文旭病逝，目前為林煒軒、黃大祐、蘇澤峰、鄭光宏、黃思婷、張秀華、陳姿妏、李忠曆、王浩、孫貫志、黃敏修及蔡坤叡，蘇澤峰不再參選，由妻子林子淨代夫出征，其餘十一名現任議員拚連任；民進黨增加提名陳品蓁、曾奕豪及許明對挑戰，無黨籍有嘉義市長黃敏惠姪子黃政融及媒體人陳致愷參選，已有十七人競爭十三席；蘇澤峰的舅舅、已故前市議員陳盛龍的媳婦姚欣妮受訪回應尚在評估是否參選。

    國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，六月初展開議員提名作業，針對全市規劃提名九席，確切提名人數將視登記參選情形再決定。

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