柯文哲案二審 3承審法官出爐

台北市前市長柯文哲涉貪一審判刑17年，被告與檢方皆提上訴，北院昨出動8名行政人員以推車載送卷宗送抵高院。（中央社）

台北市前市長柯文哲因為涉及京華城、政治獻金等案，一審被判十七年；柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等七名被告與檢方皆提起上訴。台北地院昨天上午出動八名行政人員，以「人力推車」的方式護送高達三五〇宗卷抵達高等法院；高院昨天下午公布審判長為庭長邱滋杉、受命法官呂寧莉、陪席法官為劉兆菊。

北院出動八人推車 護送三五〇宗卷抵高院

北檢及柯文哲、其餘被告應曉薇、沈慶京、黃景茂、李文宗、李文娟、端木正等皆提上訴；至於目前本案最先判決確定的兩名被告彭振聲及邵琇佩已初步完成執行程序，其餘僅須待緩刑期滿。

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高院昨天以電腦抽出受命法官呂寧莉。呂是司法官訓練所第卅七期結業、曾擔任桃園、台北、士林地檢署檢察官、台北地院法官；承辦專業類別為貪瀆、醫療等案件。

審判長邱滋杉是司法官訓練所第卅五期結業，曾任桃園地院法官，承辦專業類別為貪瀆、醫療、原住民族案件等，曾審理華山草原分屍案。

劉兆菊是司法官訓練所第卅九期結業，曾任士林地院法官兼庭長、新竹、台北地院法官，承辦專業類別為貪瀆、醫療、國民法官案件、強制處分等案件，另還有家事、行政、民事醫療等專業證照。

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