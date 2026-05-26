長榮航前駐中代表淪共諜 判刑六月定讞

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊淪為共諜，最高法院維持高院原判六個月有期徒刑定讞。（資料照）

喬思齊涉行賄 刺探直航資料未遂

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊淪為共諜，試圖以十萬元現金行賄陸委會官員，刺探、蒐集直航分析研究等公務秘密資料被拒；高檢署依違反國家安全法、貪污罪之行賄等罪起訴，高等法院今年一月宣判，考量他於偵審期間自白認罪，依行求賄賂罪判處六月有期徒刑，不得易科罰金，但可聲請易服社會勞動，褫奪公權一年、另沒收三萬元人民幣賄款；喬上訴，最高法院認為高院判決無違誤，維持原判定讞。

判決指出，喬思齊於二〇一二年至一四年擔任長榮航空駐中代表期間，向陸委會楊姓官員刺探、蒐集關於兩岸直航的委外研究案資料，並試圖轉交中方給的十萬元新台幣現金酬勞，所幸楊直接拒絕，未使其得逞。

請繼續往下閱讀...

調查局國安站獲報後報請高檢署指揮偵辦，檢方去年十月依違反國家安全法之「為中國刺探、蒐集公務上應秘密文書」、「發展組織未遂」罪，以及貪污治罪條例罪之行求賄賂罪起訴。因涉國安法，一審由高等法院審理。

高院認定喬男明知楊是陸委會官員，可接觸中國政策研究及綜合規劃、中國情勢研判等機密事項；喬也明知中共政權是敵對勢力，不得為其刺探、蒐集公務應秘密文書或發展組織，卻仍協助中國發展情蒐及滲透任務。

不得易科罰金 但得易服社會勞動

合議庭考量，喬男偵查、審理時均已坦認犯行，且因楊姓官員警覺而拒絕其刺探，犯行未遂，未對國家安全造成實害，量刑六月不得易科罰金，但得易服社會勞動，褫奪公權一年，沒收人民幣賄款。最高法院維持原判定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法