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    首頁 > 政治

    台美有制度性溝通管道 林佳龍：川賴通話 雙邊尚未磋商規劃

    2026/05/26 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    針對川賴通話，外交部長林佳龍昨日表示，並未進入雙邊磋商階段規劃細節。（記者廖振輝攝）

    針對川賴通話，外交部長林佳龍昨日表示，並未進入雙邊磋商階段規劃細節。（記者廖振輝攝）

    美國總統川普在川習會後對外透露，將與總統賴清德通話。針對川賴通話，外交部長林佳龍昨日表示，台美有制度性溝通管道；川賴通話並未進入雙邊磋商階段規劃細節。

    我方已聽取簡報 確認美對台政策沒變

    林佳龍昨日於立法院被問及川賴通話進度時表示，台灣與美國有制度性溝通管道，在這次川習會後，我方也有聽取美國政府方面簡報，一再確認美國對台政策沒有改變，希望維持台海和平與穩定，特別是對於破壞台海穩定、來自於中國武力威脅方面，台美立場一致；也確認未來在對台軍售上，會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。

    林佳龍指出，「台灣關係法」基礎是和平解決爭議，中國已單方面破壞台灣關係法基礎，所以現在問題重點是如何阻止中國破壞現狀、挑戰台海和平與穩定，在此事上，台美立場一致，要共同管理中共可能的脅迫。

    林佳龍在立法院外交國防委員會答詢時進一步表示，對川賴通話正面看待，並做好準備，川普說可以打電話任何人，也包括賴總統；國安局長蔡明彥也說，台美溝通管道多元，直接對話不是壞事。

    林佳龍說明，川習會內容在外交部預測範圍內，會前、會中、會後美方都與我方保持溝通，一再確定美國對台政策不變，台海和平穩定、維持現狀符合美台利益。他認為，美國企圖管理習近平，表面上是元首外交，事實上，美國站在自己的國家利益，在如何確保台灣有自我防衛能力、做好責任分擔，落實美國印太戰略方面，台美的立場、利益一致。

    另外，針對美國白宮公布事實清單指出，美中應建立「建設性戰略穩定關係」，林佳龍認為，所謂美中戰略穩定關係，不是要建立建設性戰略關係，而是要以建設性方法，穩定中國這個要改變現狀的麻煩製造者、不穩定因素。美中仍是戰略競爭關係，且中國是步步進逼的威脅。

    林佳龍表示，元首外交總是要禮尚往來，且有面子問題、各取所需，看這件事情不能「見樹不見林」，要了解大格局，台美關係建立在台灣關係法、六項保證等制度性基礎上，以及美國行政部門、國會跨黨派支持，對台美關係要關心，但不用過度擔心。

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