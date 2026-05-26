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    首頁 > 政治

    鄭麗文六月訪美探討「台海和平常態化」 林佳龍：勿陷中共對台統戰陷阱

    2026/05/26 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    國民黨主席鄭麗文將於六月初訪美，擬探討「台海和平常態化」。對此，外交部長林佳龍昨日表示，希望大家能對外團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席鄭麗文將於六月初訪美，擬探討「台海和平常態化」。對此，外交部長林佳龍昨日表示，希望大家能對外團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席鄭麗文將於六月初訪美，擬探討「台海和平常態化」。對此，外交部長林佳龍昨日表示，期待鄭麗文能表達台灣政府政策；所謂台海和平常態化，應是要了解破壞和平、改變現狀的正是中國，希望大家能對外團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。

    林佳龍昨日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，期待鄭麗文出訪美國也能表達台灣政府政策，外交不分黨派，外交也必須代表國家利益。

    期待鄭能表達台灣政府政策 希望大家都能對外團結

    針對鄭麗文訪美擬探討「台海和平常態化」，林佳龍強調，「和平要靠實力」，面對中國對台步步進逼的威脅，特別是以訴諸武力與脅迫方式在破壞台海和平穩定。台灣人民與政府都有堅定決心要保衛國家，台灣與美國也有「台灣關係法」為基礎的制度性關係，也會強化台美關係。

    林佳龍表示，所謂「台海和平常態化」，應該是要了解破壞和平、改變現狀、不惜以武力脅迫創造新常態的正是中國，希望大家對外能夠團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。

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