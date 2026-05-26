廈門台協會長韓螢煥捐百萬給馬 綠委促檢調查有無中國因素介入

金溥聰表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但他們從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商總會會長韓螢煥捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長金溥聰指控，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收了廈門台協會長韓螢煥一筆錢沒有入帳，並公布蕭捧錢的照片；韓去年曾於廈門台協活動上聲稱，「要堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。民進黨立委林楚茵昨要求檢調主動偵辦，馬英九基金會是否依法入帳、依法申報，有無中國因素或利益交換介入等問題。

韓螢煥：錢怎麼用 不過問

韓螢煥昨接受中央社訪問表示，金溥聰展示他與蕭旭岑手拿現金照片，是二〇二三年他捐給馬英九個人的錢，金額是台幣一百萬元，地點在台北，由蕭代收，怎麼運用安排，他並不過問，他也不知道馬英九基金會這個組織。

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廈門市台商協會去年成立屆滿卅三年，中共官方透過廈門台協的活動，邀請翁曉玲等七位國民黨立委赴中。韓螢煥當天致詞聲稱，廈門台商協會為「兩岸融合」共贏樹立生動範例，新一屆理事會將繼續發揮橋梁紐帶作用，團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略，堅守民族大義，維護「國家統一」與「領土完整」。

公開資料顯示，韓螢煥為廈門東亞機械工業股份有限公司董事長、廈門台協會長，也是中國台企聯下一屆會長候選人。

林楚茵昨批評，依「刑事訴訟法」規定，檢察官知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。現在手捧現金照有了、金流疑點也浮現了，檢調還要裝沒看見嗎？為什麼台商捐款用現金交付？馬英九基金會是否依法入帳、依法申報？有沒有刻意規避金融紀錄？有沒有中國因素或利益交換介入。

政治大學法學院副教授劉宏恩則在臉書怒斥，「台商對個人捐款，法律定性上就是一種贈與，依法必須申報贈與稅。請問有申報嗎？沒有申報那不就是違法逃漏稅嗎？拿這筆沒有申報贈與稅的贈與款，私下現金分一分發給員工當作年終和績效獎金，還告訴員工這樣子就不用繳所得稅，這沒有再一次違法逃漏稅嗎？」

學者：若無申報即逃漏稅

劉宏恩砲轟蕭旭岑、王光慈等人的辯詞令人惱火，「稅捐機關如果連政治人物已公然自白違法到這種程度了都不去處理，那稅捐機關乾脆關門去睡算了！」

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