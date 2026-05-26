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    首頁 > 政治

    蕭捧百萬現金照 李德維：第一次看到

    2026/05/26 05:30 記者陳治程／台北報導
    針對馬英九基金會前執行長蕭旭岑捧現金照片，調查小組成員李德維回應，他是第一次看到，但金流有掌握。（記者羅沛德攝）

    針對馬英九基金會前執行長蕭旭岑捧現金照片，調查小組成員李德維回應，他是第一次看到，但金流有掌握。（記者羅沛德攝）

    廖繼斌批李搶先公布調查結果 程序違法

    前國安會秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，昨召開記者會提出多項事證，指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，更當場秀出蕭從台商韓瑩煥手中接過百萬現金的照片，質疑三人調查小組「包庇」；三人調查小組成員李德維昨回應，照片他是第一次看到，但金流有掌握，僅以一張照片就質疑他「循私」太過牽強，更反諷金陣營「是不是生病了」？

    李德維稱有掌握金流

    反諷金陣營是否生病了

    對於蕭旭岑與台商手捧大疊現金被公布，李德維受訪說明，這張照片他是第一次看到，從沒有在基金會提供的資料中看到過。在這部分，的確基金會有一部份指控，當事人也就帳務數字與現金流向做相關交代，所以三人小組當然知道有現金，也在報告中寫得非常清楚。

    李德維指出，三人小組要負責調查的是有沒有「一帳兩報」，年終獎金有沒有在基金會支出了，卻又在其他帳務出現？如果有，就能證明有私吞、貪污，但如果只有「一帳一報」，很難指控他把這筆錢放進口袋裡，調查小組只能就基金會提出的指控及被指控人提出的資料進行核對。

    馬英九基金會顧問廖繼斌昨在記者會上批評李德維搶先董事會決議「放砲」公布調查報告，程序違法，僭越台北地方法院裁定，私自認定馬因受申請「輔助宣告」而不具董事長資格，跳過開庭、心神鑑定與裁決前放話，嗆李得力於歷任黨主席、不分區立委之路一路竄升，如今卻和馬切割，既對不起父親，更背叛馬這位「恩公」。

    李德維對此表示，他尊重廖顧問的看法，但假如基金會用一張活動照片，就想輕易指控三人小組與蕭、王有徇私的話，那調查小組中的薛香川、尹啟銘跟馬英九有多少合照？「我寧可你拿一張照片出來指控我收了多少錢，還更實際」，用這樣低智商的手法影射，他們是不是生病了？

    李德維強調，無論年終獎金還是其他款項，馬英九有沒有授權，就是關鍵，所以這當然和健康有關，假如授權的人自己忘了，那不是很可怕嗎？

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