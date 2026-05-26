王光慈：馬個人獲捐330萬 全用於公務

馬英九基金會前執行長王光慈表示，捐給馬個人的錢全數用於公務。（中央社資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，前國安會秘書長金溥聰昨召開記者會，秀出蕭旭岑與台商手捧現金照片等事證。蕭表示，證明自己有努力工作幫基金會募款，錢也馬上交給王光慈。王表示，因捐款人不願意入帳留下紀錄，改捐給馬個人，馬同意收下後指示用於公務，總額三三〇萬元，已於今年農曆年前全數支用完畢。

蕭旭岑表示，未入帳的捐款是因馬英九的卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬個人。在二〇二四年三月向馬請示之後，馬指示一切用於公務。金溥聰也沒有提出證據證明他私用，反而證明全部用於馬個人的公務支出，包括日月潭泳渡、春聯、年曆等，相關證據都有交給調查小組審核，認定他們沒有不法。

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「沒有一毛錢流入我的口袋」

蕭要告金等人散佈不實訊息

「沒有一毛錢流入我的口袋。」蕭旭岑說，的確「物理上」他有碰到那筆錢，但他馬上交給管財務的王光慈，因為馬曾經說，授權王負責他所有的財務，馬家人也可以證明，也曾公開在金面前講。金溥聰等人卻執意開記者會散佈不實訊息，他已決定提告。

蕭表示，他們也有家庭，不能縱容謊言持續，金等人挑撥馬家感情、敗壞社會信任，讓馬形象被不斷掏空，人神共憤，戴遐齡等人助紂為虐，歷史會記得他們醜陋的面孔。

至於馬英九去年未出席「馬習會十週年研討會」活動，蕭旭岑、王光慈說明，去年十月廿八日馬英九夫人周美青轉來榮總醫生的建議，建議馬不宜再出席任何公開活動，因為已答應出席新任國民黨主席鄭麗文就任活動，所以協調只出席不致詞，但仍然被媒體拍到大哭的畫面。因此決定不再安排馬出席任何公開活動，這是馬英九及馬家人都知情且同意的。

對於金溥聰質疑王光慈曾分兩次私下拿一二〇萬元，要求一位基金會同仁代為保管，王表示，去年大罷免期間，檢調大規模發動對國民黨各地方黨部搜索，她憂心基金會也成為目標，因此交給一名長期跟隨馬的隨扈代為保管。

王指出，該名隨扈於去年十二月疑似職場霸凌，經二次約詢，她於今年一月廿三日開會，強調辦公室絕不允許霸凌情況。該隨扈於會中提出辭呈，也即請他把代為保管的錢全數繳回，並從這筆用於公務的馬英九個人捐款，提出三十萬元作為年終獎金和感謝他長期服務馬英九的感謝金。相關會議紀錄、該名隨扈請辭信及簽收現金的單據，已於調查小組約詢時提供。

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