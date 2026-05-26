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    首頁 > 政治

    馬辦家變》金：王光慈躲馬 躲到辦公桌底下

    2026/05/26 05:30 記者林欣漢／台北報導
    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑指出，王光慈很怕馬英九。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑指出，王光慈很怕馬英九。（資料照）

    馬辦家變風波持續擴大，前總統馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰昨召開記者會指出，基金會前執行長王光慈曾特別交代同事，「如果總統要找我，就跟他說我不在」。馬打分機找王，王刻意不接，有幾次馬特別走到王的辦公室找她，王卻躲到廁所或茶水間，甚至有一次躲到辦公桌底下。

    蕭反擊：王身心受創

    對此，馬英九基金會前執行長蕭旭岑反駁，王光慈看到馬英九就會發抖，事實上是王身心受創，他不忍心講。馬的健康有疑義，金溥聰卻利用這件事大肆攻擊他們兩人。

    據了解，在國民黨主席鄭麗文任職立委時期，王光慈曾擔任鄭的助理。金溥聰昨公布基金會群組對話記錄指出，去年十月廿五日國民黨發布蕭旭岑副主席人事案的第二天，王即於辦公室群組宣布，以後蕭是基金會的首席執行長，她則遞補成執行長；下個月王的薪資就自行調整到和蕭相同。

    金溥聰表示，王光慈自封為基金會執行長後，理論上應該和董事長馬英九有非常密切的互動，但根據統計，一直到王在今年二月被解職的前一年，兩人的接觸總共只有五次，最後一次還是在發布解職令當天。

    金溥聰說，馬英九和王光慈的辦公室在同一個樓層，但不同間，王特別交代同事，「如果總統要找我，就跟他說我不在」。馬打分機找王的時候，王刻意不接，有幾次馬特別走到王的辦公室找她，王常躲到廁所或茶水間，甚至有一次來不及躲，就躲到辦公桌的底下。金說，這種行為匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬英九的說法有很大的差別。

    金：蕭王年薪 共近五百萬

    金溥聰更指，基金會大小章都是王光慈在掌管，同時兼出納會計，嚴重違反內控，薪資數額由王決定，馬總統因為信任沒有過問，基金會每年的支出加總是一〇二〇萬元，蕭、王兩人就佔近五百萬元，一個非營利的基金會，兩人領這麼多薪水，外界自有公評。至於馬英九沒有支領一毛錢，只有領國家給的退休俸五萬多元。

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