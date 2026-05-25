賴清德︰生孩子18年領108萬津貼 家庭主婦月領5千

總統賴清德（前排右二）昨天到嘉市，再度提到將於明年元月上路的「零到十八歲每人每月發五千元成長津貼」新政策。（記者丁偉杰攝）

到嘉市王靈宮參香並贈匾 再提成長津貼、老農津貼每月提高至1萬元

總統賴清德昨天到嘉市王靈宮五顯帝廟參香並贈匾，他向鄉親說明施政成果與未來規劃，再度提到將於明年元月上路的「零到十八歲每人每月發五千元成長津貼」新政策。賴清德強調，經濟好，稅收增加，紅利共享要用來照顧人民，如果十八年都領滿，生一個小孩，政府給你一〇八萬元，「大家有贊成嗎？」全場響起歡呼聲大喊「有喔」。

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賴總統昨出席嘉市城隍廟前董事長、國策顧問賴永川告別式並頒發褒揚令，隨後由立委王美惠等人陪同到嘉市王靈宮。

6大弱勢照顧津貼也要調漲

賴清德致詞時指出，國家在進步，經濟在發展，稅收在增加，紅利共享要用來照顧人民。零到十八歲每人每月發五千元成長津貼，如果十八年都領滿，一年六萬元，十八年就是一〇八萬元，等於生一個孩子，政府給你一〇八萬元。

賴清德說，政府對老人也很關心，老農津貼每人每月提高至一萬元，家庭主婦等未參加職業性社會保險民眾，可領國民年金一個月五千元。六大弱勢照顧津貼也要全面調漲，包括低收入戶家庭、兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、中低收入老人、弱勢兒童及少年、身心障礙者生活補助等。

賴清德並表示，前總統蔡英文時代勞工基本薪資二萬零八元，至今連十年加薪，目前二萬九五〇〇元，今年我再調整，就超過三萬元。

照顧軍公教 8月又要加薪

賴總統說，軍公教也要照顧，蔡英文八年加上我就任二年，共加薪四次，二次三％、二次四％共十四％，前總統馬英九八年加一次三％；蔡總統與我都關心軍公教，「大家都誤會民進黨較不關心軍公教，無影啦，我們做給大家看」，行政院長卓榮泰也說今年八月軍公教又要加薪。

賴清德表示，加薪以外，還要減稅，現在全台灣有四十至五十％的人不用繳所得稅，由收入前一％的人承擔更多所得稅，政府稅收增加，把人民照顧越周到，他會繼續打拚，讓台灣更好。

此外，副總統蕭美琴昨到布袋鎮好美海灘參與植樹活動，與立委蔡易餘等人一起種下木麻黃，她肯定鄉親與台灣基督長老教會嘉義中會志工十多年來固沙與植樹行動，種下約十四萬株木麻黃，復育約卅五公頃土地，保護海岸線。

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