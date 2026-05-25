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    首頁 > 政治

    民進黨南市主委激戰 林志展險勝郭國文

    2026/05/25 05:30 記者王姝琇、林宜樟、丁偉杰、李文德／綜合報導
    民進黨黨公職改選結果出爐，台南市黨部主委由南市副議長林志展當選。（林志展提供）

    民進黨黨公職改選結果出爐，台南市黨部主委由南市副議長林志展當選。（林志展提供）

    黨公職改選 嘉縣何嘉恒出線 嘉市黃大祐蟬聯 雲林江宗保同額當選

    民進黨黨公職改選結果出爐，台南市黨部主委由南市副議長林志展以卅八票險勝立委郭國文。地方黨職改選完成即刻進入二〇二六地方大選備戰，台南市作為總統賴清德本命區，這一戰廝殺過後如何整合備受關注。

    民進黨黨職昨改選，嘉縣由前民雄鄉長何嘉恒擊敗前縣議員黃嘉寬，當選新科主委；嘉市則由市議員黃大祐擊敗前劉厝里長許明對，蟬聯市黨部主委。雲林縣由回鍋參選的前主委江宗保同額當選黨部主委。

    林志展與郭國文都是賴系出身，在賴本命區對決成關注焦點，選情廝殺到最終評估仍是五五波，郭在投票倒數兩天與立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員合體疾呼「團結相挺、支持連任」，昨日更陪同前總統陳水扁前往投票所完成投票，展現團結氣勢，但仍不敵林。地方人士分析，郭雖獲賴相挺，但其在地方「人和」評價不一，加上市長初選造成派系恩怨，恐是此戰敗選主因。

    林志展在安南區大贏546票

    民進黨在台南市黨員約兩萬八千餘人，此次投票率近六十六％，共設有十一個投開票所，林志展分別在第二、四、五、九投開票所險勝，其中，林志展在第四投開票所（安南區）大贏五四六票，第二投開票所（南區、安平區）也贏了二二〇票。反觀郭國文在其他七個投開票所小贏，但差距僅在百票以內，甚至只贏個位數，最大差距在佳里區，郭也只贏二四八票。

    有地方人士大膽地指出，安南區是民進黨台南市長參選人陳亭妃長期深耕的政治核心區，林志展在第四投開票所能大贏五百多票「不簡單」，不排除「地方有力人士」低調相挺，加上林志展在各區黨員票基本盤與郭國文不相上下，才得以勝出。

    林志展表示，感謝大家支持，將帶領台南市黨部持續前進，在二〇二六、二〇二八贏得勝選，延續民進黨在台南市執政，賴清德總統在本命區贏得最大勝利。郭國文則強調，個人努力不夠，將以立委身分持續為黨籍參選人、為賴清德總統輔選。

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