《密室逃脫致死案藍綠隔空交火》北市嗆蔣在「處理中央」 沈伯洋︰為何新北做得到

台北市密室逃脫「邏思起子」勒頸案死者母親昨日在社群媒體發文，公布將在六月一日於台北市懷愛館舉辦追思會。然此案政治攻防未歇，前日北市研考會主委殷瑋仍拍短影音替市長蔣萬安護航，說蔣不是「中央處理器」，而是在「處理中央」。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨受訪表示，場所管理比源頭管理重要，也反問為何新北可以，台北不行？北市府副發言人魏汶萱昨隨即再回嗆，「中央已拖十年，看來沈委員不只是對市政不熟，對國政也不熟」。

女員工扮鬼殞命 6/1辦追思會

密室逃脫釀死案及醫美偷拍案接連爆發，蔣萬安多次喊話中央，被批是「中央處理器」。殷瑋廿三日晚間拍短影音反駁，稱北市府針對案件積極主動作為後，希望中央訂出統一規範，中央卻遲遲無作為；蔣萬安並非「中央處理器」，而是在「處理中央」。

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沈伯洋昨受訪強調，重點除了稽查方式，中央在密室逃脫場所分級與地方執行也是兩回事，「一旦地方政府有聯合稽查、消防檢查等措施，都可避免憾事發生。」他也表示，場所管理比源頭管理重要；這是地方可以直接做的事，說中央不處理「太超過」，並問為何新北市可以，台北市卻不行？

魏汶萱仍未說明地方管理問題，持續反嗆密室逃脫問題在中央已拖十年，並再度呼籲中央建立全國管理機制，以免地方政府因法源不足難以落實管理。

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