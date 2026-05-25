民進黨中彰投黨部主委同額當選 彰縣首見女主委

民進黨南投縣黨部黨職改選，黨員排隊投票。（記者張協昇攝）

民進黨昨天舉行黨職改選，進行地方黨部主委、市代表、全國黨代表等黨職的改選，台中市黨部主委許木桂同額選舉，連任成功，而彰化縣現任主委楊富鈞兩任屆滿，縣黨部副執行長謝翠屏在同額選舉下順利當選，成為黨部首位女主委，南投縣縣黨部主委，僅縣議員吳棋楠登記，也順利當選主委。

台中市許木桂連任成功

民進黨台中市具投票資格黨員共一萬七千餘人，投票率達六十二％，比去年約五成八還高，要選出全國黨代表二十五席、市黨代表七十五席及原住民市黨代表一席，民進黨台中市長參選人何欣純也在許木桂陪同下到各投開票所跟黨員打招呼；順利連任成功的許木桂則強調，要奪回中市長之位，且讓議員及里長席次增加。

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彰化謝翠屏 南投吳棋楠出線

彰化縣具投票資格的黨員共八千五百多人，全縣共四個投開票所；新當選彰化縣主委的謝翠屏在同額競選下順利當選，成為黨部首位女主委。她感謝黨員支持，當選主委後將扮演桶箍的輔選重任，共同努力目標就是要讓民進黨年底贏回彰化縣執政權，擴大議會版圖。

南投縣有投票資格黨員三五七四人，投票率約四十五％，因縣黨部主委僅縣議員吳棋楠登記，順利當選主委；此外，並選出五位全國黨代表及三十七位縣級黨代表，其中新當選全國黨代表的李若菁是新住民牙醫師，備受矚目。

民進黨台中市設在市區的投票開所熱鬧滾滾。（記者蘇金鳳攝）

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