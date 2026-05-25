《民進黨公職改選》黃捷、徐富癸 分任高、屏黨部主委

立委徐富癸（左二）當選屏東縣黨部主委。（徐富癸服務處提供）

高屏澎東黨部主委改選順利完成，高市、屏縣及台東縣都是同額選舉，其中高市投票率約六成，立委黃捷以二六三八一票順利當選下屆市黨部主委；黃捷感謝黨員相挺，強調會全力投入基層黨務、凝聚年輕與地方力量。

屏東縣黨部主委由立委徐富癸當選，他表示，首要任務是輔選周春米縣長順利連任、五合一選舉全贏；未來黨部將朝五大方向推動改革，營造黨內大團結、強化與民意代表及地方組織的協力、提升黨部對公共議題的應變與溝通能力、推動更具政策思維的黨務工作、重視青年培力與人才傳承。

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澎湖雙雄競爭 盧長在回鍋接任

澎湖雙雄競爭，投票率二成七，「武轎之父」盧長在以三二七票壓倒性勝出，再度回鍋接任，最大考驗就是年底五合一選舉，將帶領民進黨贏得勝選，立委楊曜也發文恭賀，期勉盧當選是責任履行的開始。

台東張鈺晨連任 努力年底大選

台東縣黨部主委由張鈺晨接任，張說，今年任務首重在年底的基層選舉，連任後必深耕基層，為年底大選努力，盼在縣長參選人陳瑩的帶領、縣黨部積極輔選下，能夠讓黨公職參選人都能成功當選。

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