蘇巧慧連任民進黨部主委 李四川盼接棒侯友宜

新北市長侯友宜（浴佛者左）與國民黨新北市長參選人李四川（浴佛者右）合體到土城承天禪寺參香浴佛。（記者黃政嘉攝）

民進黨昨天舉行全國及地方黨職改選，新北市黨部主委蘇巧慧同額選舉，以九十六．三％得票率、共一萬六千多票連任。蘇巧慧表示，這二年證明「新世代扛起新時代」，黨職人員大量年輕化，顯示民進黨正在脫胎換骨。國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜共同參香浴佛，李四川說，希望承接侯這一棒，延續市政建設與城市發展。

蘇：黨職人員年輕化 朝向新世代前進

蘇巧慧昨天到三重區修德國小關心黨職投票情形，她表示，很高興看到大家踴躍投票，熱情參與黨務，這二年來證明「新世代扛起新時代」，大家認同她推動與青年世代對話，包括青年座談、多元族群交流等，這次黨職人員大量年輕化，顯示民進黨正在脫胎換骨，朝向新世代前進。

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針對李四川與侯友宜合體，蘇巧慧說，新北市到了要選出新市長的時候，她和對手都在向市民證明，自己是下一棒最好的人選，各陣營有自己的朋友、策略和節奏，她予以尊重。

蘇巧慧強調，新北市幅員遼闊，她從七百天前開始走遍廿九區，提出福利政策、青年支持、家庭照顧政策到觀光產業等多面向政見，告訴市民「蘇巧慧準備好了」，「新北隊」每個人都是戰將，且誠心誠意為市民服務。

李四川、侯友宜合體 土城參香浴佛

侯友宜與李四川昨天合體到土城承天禪寺及慈法禪寺參香浴佛，祈願風調雨順、國泰民安。侯友宜讚許李四川多年來積極建設，做事認真踏實，是真正「會做事的人」。

李四川表示，侯友宜帶領的新北市在「全球幸福城市指數」排名四十四名，展現新北市近年在城市治理與建設的成果，祈求佛祖助他一臂之力，承接侯友宜這一棒，延續市政建設與城市發展，雖然沉重，但他會全力以赴，讓新北持續進步。

另外，新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會成立大會昨在新北市板橋果菜市場舉行，蘇巧慧、李四川同場不同台，共同祝賀活動圓滿順利，並爭取民眾支持。

新北市長參選人蘇巧慧連任民進黨新北市黨部主委。圖為蘇巧慧（前）與黨員握手打招呼。 （記者賴筱桐攝）

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