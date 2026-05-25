民進黨黨職選舉 吳沛憶、黃捷、蘇巧慧女力新世代出線

民進黨台北市黨部黨職選舉投票昨舉行，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨在市黨部主委候選人吳沛憶（左）陪同下投票。（記者廖振輝攝）

民進黨地方黨部主委與全國黨代表改選落幕，民進黨組織部昨公布當選名單，台北與高雄市黨部主委順利由同額競選的立委吳沛憶、黃捷出線，展現世代接班的新氣象；選情膠著的台南市，市議會副議長林志展以卅八票的些微差距，險勝同屬「賴系」的立委郭國文。

民進黨兩年一次的黨職改選昨投票，這次地方黨部主委改選，攸關年底地方縣市長與縣市議員選舉的輔選重任，全國黨代表選舉更牽動七月全國黨代表大會，屆時大會將選出黨內最高決策核心的中常委、中執委與中評委，這些重要黨職也涉及下屆立委選舉的提名布局。

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盤點具全國指標意義的六都地方黨部主委，有多位現任立委與地方議會要角出線，台北市由立委吳沛憶新任、新北市為立委蘇巧慧連任、桃園市由前主委暨前議員張火爐新任當選、台中市黨部主委許木桂連任、台南市由副議長林志展新任當選；高雄市立委黃捷新任主委。

在其他縣市部分，順利連任的地方黨部主委包括宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、嘉義市黃大祐以及連江縣李哲宇。

新任主委則有新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、嘉義縣何嘉恒、屏東縣徐富癸（立委）、花蓮縣陳景豐、澎湖縣盧長在、金門縣游騰弘 、勞工黨部林文瓊。

海外僑界也完成人事重組，新任主委包含美西黨部陳芃佑、美東為紐約台灣會館理事長蘇春槐、加拿大楊超陽、大洋洲為僑務委員陳秋燕、東南亞何素珍；另美南黨部主委吳本立、非洲黨部主委李崇維皆順利連任。

黨內人士表示，此次台北、新北、高雄等都是同額競選，最大亮點在於年輕世代的女性政治工作者出線，吳沛憶、黃捷加上蘇巧慧的陣容，對後續選戰爭取年輕選票有很大幫助。

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