決戰六都》藍催非綠選票 南二都可望一拚翻轉

國民黨輔選人士評估，六都之中的台北市、桃園市、台中市、新北市選情穩定領先，可望順利過關。（資料照）

距離年底選戰還有半年，選戰的號角早已吹響，國民黨輔選人士評估，六都之中的台北市、桃園市、台中市、新北市選情穩定領先，可望順利過關；台南市、高雄市選情也緩步向上，若能將非綠的票全面催出來，都可望一拚翻轉。

北桃中新北 穩定領先

行動中常會 將開到南部

黨內人士指出，地方選舉是執政黨的期中考，總統賴清德就任二年來施政成績不佳，對綠營的選情當然有影響。國民黨目前穩定領先的縣市包括台北市、桃園市、台中市、新北市，台南市、高雄市也將全力搶攻。

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黨內人士表示，台南、高雄若能翻轉成功，二〇二八年重返執政可望大勢底定，被視為重點縣市。黨主席鄭麗文預計六月訪美，已經在規劃訪美回來後，將行動中常會開到南部，盼營造大團結氣勢。

黨內選戰操盤手認為，尋求連任的台北市、桃園市都能固守成功，尋求接棒的江啟臣，私下民調基本上領先二位數，江啟臣身為立法院副院長，上午在台北，下午及晚上在台中經營地方，中央、地方都一直有曝光度，國民黨與民眾黨在台中各區的議員選舉也是合作無間，對方要急起直追充滿挑戰。

操盤手指出，新北李四川目前民調是領先但險勝，因對手蘇巧慧及其父蘇貞昌挾帶龐大資源投入選戰，外界才會形容李四川為「一打二」，加上李四川為首次投入選舉，隨著選戰加溫，可預料會遭遇更嚴重的攻擊與抹黑，因此選情必須審慎面對，並無樂觀本錢。

新北輔選人士表示，李四川基層出身、四十二年的行政經驗，都比對手蘇巧慧更加具備的優勢，面對接下來的選戰，李四川會提出更多具體政見，包括交通建設、社會福利、產業升級與青年就業等面向，以政見論述及城市願景，凝聚不分顏色的最大力量，對抗對手的負面選舉手段，相信李四川踏實做事、民生優先的路線，會是多數新北市民的最終選擇。

台南部分，藍營人士舉例，謝龍介最近提出補助〇到十五歲孩子的政見，賴總統此次就職二週年，不但跟進還加碼到十八歲、每月五千元。台南市民看到的是謝龍介是一個能看到問題、提出對策的市長候選人，預期軍人加薪等案子，執政黨之後也會鬆手，屆時對藍營的選情還會加分。

藍營人士說，高雄柯志恩選情穩定向上，雖然對手賴瑞隆戰力不強，但柯實際上是在跟現任市長陳其邁競選，陳其邁的高民調，加上交棒的壓力，就像新北市長侯友宜不能掉棒一樣。不過，選舉就是比誰犯的錯少，柯的選情已比四年前樂觀許多，若接下來能有立法院長韓國瑜當年競選時的爆發力，可望一拚翻轉。

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