決戰六都》綠保二搶Ｎ 新北最接近贏的一次

六都之爭，民進黨確立「步步為營都要贏」的選戰節奏，目前保守評估「保二搶Ｎ」，新北迎來「最有機會贏的一次」。（資料照）

百里侯之爭倒數半年，面對「藍四綠二」的六都現狀如何洗牌，民進黨確立「步步為營都要贏」的選戰節奏，目前保守評估「保二搶Ｎ」，除了南二都守成無虞之外，新北迎來「最有機會贏的一次」；而原先被視為險棋的北市長參選人沈伯洋，以驚人聲量主導市政議題，讓爭取連任的蔣萬安疲於奔命。

確立步步為營都要贏的節奏

沈伯洋以驚人聲量主導議題

展望年底選戰，黨內人士表示，民進黨將以賴總統五二〇演說作為軸線，將中央的政策牛肉逐步落實為各縣市的選戰共同政見。在新北市長參選人蘇巧慧穩紮穩打之下，綠營迎來「最有機會贏的一次」，但仍不敢鬆懈、步步為營；蘇巧慧穩健的步調，搭配極具爆發力和續航力的沈伯洋，展現「新世代扛起新時代」的氣勢，雙北料將成為年底選戰議題攻防的雙引擎，全面拉抬北台灣選戰氣勢。

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「雙北選情是情理之中，卻是意料之外！」該人士不諱言，沈伯洋被提名之初，黨內確有雜音，但沈憑藉扎實論述與充分準備成功主導市政議題，內部數據顯示，沈出場後的正面聲量已超越蔣萬安，有效牽制藍營寄望蔣扮演「母雞」的外溢效應。蔣陣營原欲以「台獨議題」扣帽子未能奏效，反而被迫回歸鼠患、醫美針孔偷拍等市政缺失的討論，蔣「凡事推中央」的罐頭式回應，更自曝對市政的生疏。

著眼於北北桃年輕家庭眾多，民進黨深知政策牛肉是突圍關鍵。黨內人士表示，沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰都是「年輕爸媽」，能精準對焦年輕家庭的需求，後續將以賴清德總統提出的「〇到十八歲成長津貼」等政見為選戰主軸，規劃透過北北桃聯合競選、推出共同政見等方式，爭取目標受眾的支持。

黨內人士直言，台中與桃園選得相對辛苦，但逐漸掌握議題攻防節奏。針對在野黨在國會刪除國防特別條例中的無人機預算，台中市長參選人何欣純、高雄市長參選人賴瑞隆都緊扣議題，結合中南部精密機械工業聚落，為地方產業發聲；與此同時，賴總統力推的「千億中小微企業轉型計畫」，也成為中南部傳統產業轉型的火車頭。

至於南二都，黨內人士認為，台南市長參選人陳亭妃選情穩定，高雄方面，國民黨參選人柯志恩看似來勢洶洶，卻缺乏主打議題、策略混亂，甚至說出「接棒不一定要民進黨」來吃現任市長陳其邁豆腐，無異於間接肯定綠營執政成績，但最熟悉高雄的還是一脈相承的民進黨團隊，綠營對賴瑞隆深具信心。

黨內人士提到，這場選戰「最不確定的因素」正是國民黨主席鄭麗文，鄭的極端路線在地方逐漸發酵，已成為藍營參選人避之唯恐不及的包袱。

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