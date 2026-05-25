民眾黨推修法為參選解套 高虹安：限制須符必要性與比例性

新竹市長高虹安。（資料照）

民眾黨提案修改「公職人員選罷法」，被外界質疑是為幫新竹市長高虹安解套。對此高虹安昨表示，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。民進黨新竹市長提名人莊競程則說，這是典型用立法干預司法的行為，為特定政治人物的官司修法，很難讓國人認同。

高虹安表示，目前選罷法的相關規定，各黨認為在適用上出現「過度限制參政權」的疑慮，因此都有提出不同版本，才會有修法的討論。

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高虹安強調，自己也曾擔任過立法委員，「立法院任何的討論，都是回到制度本身，不會是針對任何個人。」

民眾黨團總召陳清龍昨也相挺指出，憲法保障人民的參政權，緩刑或易服社會勞動均是針對輕罪的替代刑罰，取代入監執行，如果只是因為緩刑或易服社會勞動尚未執行完畢，就一律不得登記參選，恐怕過於嚴苛。

不過，民進黨新竹市長提名人莊競程則認為，這是典型用立法干預司法的行為，這是在一個民主國家中不應出現的狀況，是破壞司法公信力及公權力。且立法院修法與立法，是為公眾利益及福國利民之事，為特定政治人物的官司修法，很難讓國人認同。

莊競程：利用立法干預司法

莊競程說，高虹安應是對個人的誣告官司案沒有信心，但她在對旅美教授陳時奮提告時就應知道誣告案非同小可，如今誣告官司高院判她六個月刑期，他認為高虹安應是沒信心，才會想方設法想利用立法干預司法，突顯高虹安很心急且對自己沒信心。

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