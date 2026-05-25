民眾黨推修法為高虹安參選解套最快本週表決 綠：立法應該更周延

新竹市長高虹安。（資料照）

欲爭取連任的新竹市長高虹安「誣告」旅美教授陳時奮案，二審被判有期徒刑六月，雖誣告案不得易科罰金，但可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監。民眾黨提出選罷法修法欲讓服社會勞動者也可參選，遭疑是為高虹安量身打造。此案在四月廿三日送出內政委員會交付協商，待一個月冷凍期屆滿，藍白最快可於本週利用人數優勢將法案排入院會表決三讀。

立法院內政委員會四月廿三日在審查「公職人員選罷法第廿六條」朝野針對放寬受緩刑宣告者參選限制達成共識，但因民眾黨堅持將易刑處分者（如易科罰金、社會勞動等）也納入解套範圍，導致該條文送朝野協商；內政委員會五月十九日召開朝野協商，民眾黨立委許忠信提出，在第廿六條第九款增加但書「宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動自由刑者不在此限」，最終朝野沒有共識，將再由立法院長韓國瑜擇期召開協商。

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民進黨籍內政委員會委員張宏陸說，易刑處分有很多面向包含，易科罰金、易服勞役、社會勞動等，其中服勞役是需要在監獄內工作，因此立法上若沒有說清楚就會有問題。他強調，這個問題沒有急著現在一定要處理，除非是為了某個事情要急著處理，大家一定會覺得是為了高虹安，但高只是所有人之一，若修法通過屆時影響範圍很大，會讓社會質疑「這樣的人也可以嗎？」立法應該更周延。

民進黨團書記長范雲也說，黨團認為應符合比例原則，先前三黨共識是放寬受緩刑宣告者，並無民眾黨這版本。鬆綁易刑處分者不只會讓外界認為是為特定政治人物量身訂做，而就算要放寬社會勞動，也應服完結束，況且易刑處分者在本質上來說刑責還是較為嚴重的，因此民進黨團並不支持。

內政部、中選會持保留態度

包括內政部、中選會也持保留態度。內政部表示，如易科罰金或易服社會勞動僅為有期徒刑執行方式之替代手段，如未執行完畢，自應視為有期徒刑執行未畢，將其列入但書允許渠等登記為候選人之合理性，有待商榷。

中選會也認為，受有期徒刑以上刑之判決確定，如果有未執行易科罰金或不得易服社會勞動者，其情節與同條款「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢」相同，如得登記為候選人，似有未宜。

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