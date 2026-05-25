自由日日shoot》推修法為高虹安參選解套 民團批民眾黨可恥、吃相難看

民眾黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」，主張將受「易刑處分」也可參選，被質疑是為新竹市長高虹安的誣告案量身修法，為其排除競選連任的資格變數。（資料照）

高虹安誣告案判六個月 未受緩刑宣告

立法院民眾黨團推動修正「公職人員選舉罷免法第廿六條」，主張將受「易刑處分」，如易科罰金、服社會勞動也可參選，被質疑是為新竹市長高虹安的誣告案量身修法，為其排除競選連任的資格變數；公督盟昨痛批，這是把台灣民主整個往後拉，讓涉及不法的行為樣態，都可以解套繼續參選，非常可恥。

白營主張將受「易刑處分」也可參選

立法院內政委員會日前審查並協商「選罷法第廿六條修正草案」等議案，擬放寬「受緩刑宣告者」可以參選公職；然而，民眾黨團提出的修正版本，修正放寬參選資格的對象還包含受「易刑處分」者，此範圍在藍綠版本皆未提及。朝野上週協商也未達成共識。

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據了解，民眾黨此修法內容，將牽動新竹市長選戰，原因在於高虹安誣告案雖然二審改判六個月，因未受緩刑宣告，三審若維持原判，即便法官准許易服勞役，依「選罷法」現行規定，高登記前若未服完社會勞動時數，將斷了連任之路；而民眾黨團修法版本，等於是替高虹安開綠燈，為其市長連任清除司法路障。

對此，公督盟執行長張宏林昨受訪表示，藍白先前針對小額貪污修法除罪，連民代涉貪助理費也修法除罪，改成「補助費用」範圍，一路在為犯罪者除罪。至於誣告案有罪部分，原本法律就是如此，現在又提案要修法排除其參選資格限制，讓特定人士可以持續參選，都是在敗壞政治。如果這種都可以解套，未來政治人物將更肆無忌憚。

另外，律師黃帝穎表示，根本是量身打造，幫高護航參選，吃相難看。他指出，高虹安誣告罪案已上訴最高法院，若三審駁回上訴原持原判，在今年登記參選前，高虹安被判刑六個月，雖符合易服社會勞動的聲請要件，但在今年九月四日最後登記參選期限，高虹安應難以服滿勞役時數，根據現行選罷法的規定，高虹安將無法登記為候選人。

律師：踐踏法治正義 社會無法接受

黃帝穎說，民眾黨提案修選罷法，放寬「易刑處分者」可登記參選，明顯為高虹安誣告案可能定讞的參選「消極資格」解套，拿立法公器護航權貴犯罪的參選資格，踐踏法治正義與平等原則，社會無法接受「高虹安條款」的個案修法。

依我國現行法規規定，高虹安若被判有期徒刑六月定讞，六小時折抵一天，共須易服社會勞動一〇八〇小時；且每天工作時數不超過八小時為原則，最高不得超過十二小時，最快也需九〇天不間斷，才能完成。

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