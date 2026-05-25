川習會前 美盟友「肩並肩」秀肌肉 》海馬士、戰斧射程涵蓋台海

國安局最新書面報告，揭露美盟友「肩並肩」演習實射戰斧巡弋飛彈、海馬士多管火箭射程涵蓋範圍。（圖取自國安局書面報告）

針對「川習會」後地緣政治局勢，國安局最新書面報告揭露，美國在川習會前與友盟大秀軍事肌肉，透過「肩並肩」聯演實射「海馬士」多管火箭與「戰斧」巡弋飛彈，其打擊範圍涵蓋台灣周邊等印太重要水域及海上通道。國安局強調，此舉不僅展現美盟集體防衛能量，更強力表達了防衛決心。

國安局：展現集體防衛能量

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，並備質詢。

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據國安局報告，美國總統川普本月十三至十五日訪問中國，雙方同意成立「貿易理事會」及「投資理事會」，管理非敏感商品貿易與投資等問題；中共在關稅壓力下，同意採購二百架波音客機及每年至少一七〇億美元農產品，但未鬆口放寬稀土管制。國安局評估，此次「川習會」經貿成果不如預期，未簽署合作協議或備忘錄，美中競爭態勢依然不變。

在軍事部署與地緣政治方面，國安局指出，會前美國與日本、菲律賓、法國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞等友盟，動員一萬七千名兵力舉行「肩並肩」聯演。期間美軍首次在菲國杜魯萬機場實射射程達一千六百公里的「戰斧」巡弋飛彈，並在拉瓦格實射射程五百公里的「海馬士」多管火箭。

國安局指出，上述打擊範圍涵蓋印太地區重要水域及海上通道；會後美國與盟國亦在呂宋島展開「堅盾」第二階段聯演，動員七千名兵力演練陸上跨國聯合作戰，充分展現美盟集體防衛能量及決心。

與此同時，美中各自拉攏盟友抗衡的態勢明確。國安局分析，美國財長貝森特與川普本人分別與日本首相高市早苗、韓國總統李在明通話或會晤，重申加強雙、多邊戰略合作關係。另一方面，俄總統普廷於十九至廿日訪中，中共外長王毅亦在會前訪問北韓，營造中、俄、朝緊密協作氣氛。

針對川習會對我國安影響，國安局評估，美國對台基本立場未變。川普於會後表示希望台海維持現狀，並強調未對習近平做出任何承諾。國務卿魯比歐等人重申對台「六項保證」不變，不應出現破壞台海和穩行為。

不過，國安局示警，中共正強勢操作涉台議題並炒作爭議訊息，頻繁渲染美國對中讓步，並對台傳散「疑美論」及「棄台論」。同時，中共官媒與自媒體同步批評我總統兩岸政策，突出「麻煩製造者」、「和平破壞者」等敘事，企圖弱化美國對台支持與台美安全合作之互信基礎。

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