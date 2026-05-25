馬辦家變》蕭：有人硬推馬拍影片 違反做人底線

馬英九基金會三人小組聲明表示，無法證明蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人小組昨表示，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。蕭旭岑說，感謝調查小組還他公道，但是明知馬英九有健康疑義，兩位最親的家人也發聲了，還硬推馬英九出來拍影片，只為了鬥爭他及國民黨，意圖破壞兩岸關係的人，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬家人的感情，也在所不惜的人，已經違反做人底線。

馬英九基金會二十二日公布影片，前國安會秘書長金溥聰在影片中詢問馬英九，外界認為馬辦發的聲明都不是馬自己說的，「變成我的工具人」；馬強調，所有聲明都是他親自講的，沒有經過他人之手。由於金溥聰在影片中與馬進行問答互動，蕭上述質疑被外界視為是在暗批金溥聰。

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金溥聰昨發聲表示，蕭、王都是他的舊屬，當初是他引薦給馬前總統，自己有絕對責任幫他處理好這兩人的問題。

馬英九基金會日前成立調查小組，調查蕭、王是否違反財政紀律。調查小組昨表示，並無具體及確切客觀證據，得以證明兩人有私吞財物情事。

蕭旭岑聲明表示，感謝馬英九基金會董事會調查小組還他公道及清白。在他五十二歲生日的前一天，讓他給在天上的母親一個交代。感謝前總統馬英九的夫人周美青，感謝馬大姐馬以南，對長年忠心耿耿追隨馬前總統的幕僚與部屬，所表達溫暖厚意。

蕭稱在基金會不管錢

蕭說，他在基金會不管錢，這是待過基金會的所有人都知道的事。有心人士想在裡頭做文章，注定徒勞無功。王光慈堅持，捐給基金會的每一分錢都要合法入帳，不存在背信與侵占的可能。

蕭旭岑強調，為馬英九所做的一切，都是馬英九知情且授意的，重要決策都有事先請示。而且依據馬英九指示，每一分錢都用於基金會公務支出及馬英九個人身上。相關完整明確的證據，王光慈已提交給調查小組。

稱馬妄想他會出賣 覺得心痛

蕭旭岑也提到，在台北地方法院證實馬家人已經正式提出針對馬英九的「輔助宣告」後，自己終於可以公開說明，因為馬英九的健康疑義，誤會、遺忘，甚至妄想他「出賣他」、「貪污犯」，令自己很心痛。但他知道，這是因為馬英九已經不是本來的馬英九，這是任何人都不願意見到的，馬英九自己也不想。

王光慈說，感謝調查小組還自己清白。很遺憾沒有辦法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧馬英九，但她相信好人一生平安，祝福馬英九和馬家人平安健康，萬事順遂。

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